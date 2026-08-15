Vítimas de desabamento de prédio foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas de São BernardoReprodução / Redes sociais
De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, divulgadas pelo X por volta das 8h17, um homem de 37 anos, uma menina de 11 e uma mulher sem idade divulgada foram levados ao Hospital de Clínicas de São Bernardo.
Os bombeiros seguiram trabalhando para resgatar a quarta vítima até por volta das 9h38, quando uma mulher de 21 anos foi removida com traumas na face. Ela foi socorrida e também encaminhada ao Hospital das Clínicas da cidade.
Pelo menos 13 viaturas dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram ao local para atender a ocorrência.
O estado de alerta para alagamentos foi decretado às 8h18 para as regiões da subprefeitura do Jabaquara e de Santo Amaro. Todas as regiões da cidade entraram em estado de alerta. O CGE encerrou os estados de alerta e atenção às 8h55.
A Defesa Civil também emitiu um alerta severo alertando para a chuva forte que se espalhou pela zona norte da cidade e pelo centro.
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