Vítimas de desabamento de prédio foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas de São Bernardo - Reprodução / Redes sociais

Vítimas de desabamento de prédio foram encaminhadas ao Hospital de Clínicas de São BernardoReprodução / Redes sociais

Publicado 15/08/2026 10:43





De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, divulgadas pelo X por volta das 8h17, um homem de 37 anos, uma menina de 11 e uma mulher sem idade divulgada foram levados ao Hospital de Clínicas de São Bernardo.



Os bombeiros seguiram trabalhando para resgatar a quarta vítima até por volta das 9h38, quando uma mulher de 21 anos foi removida com traumas na face. Ela foi socorrida e também encaminhada ao Hospital das Clínicas da cidade.



Pelo menos 13 viaturas dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram ao local para atender a ocorrência. Quatro pessoas foram resgatadas sob os escombros de um imóvel residencial que desabou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na manhã deste sábado, 15.De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros de São Paulo, divulgadas pelo X por volta das 8h17, um homem de 37 anos, uma menina de 11 e uma mulher sem idade divulgada foram levados ao Hospital de Clínicas de São Bernardo.Os bombeiros seguiram trabalhando para resgatar a quarta vítima até por volta das 9h38, quando uma mulher de 21 anos foi removida com traumas na face. Ela foi socorrida e também encaminhada ao Hospital das Clínicas da cidade.Pelo menos 13 viaturas dos bombeiros e uma ambulância do Samu foram ao local para atender a ocorrência.

Estado de alerta

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou parte da cidade em estado de alerta nesta manhã por causa da forte chuva que atingiu a capital paulista.



O estado de alerta para alagamentos foi decretado às 8h18 para as regiões da subprefeitura do Jabaquara e de Santo Amaro. Todas as regiões da cidade entraram em estado de alerta. O CGE encerrou os estados de alerta e atenção às 8h55.

Segundo o CGE, o tempo deve seguir instável na capital e na região metropolitana. Se ocorrer, a chuva deve ser fraca e isolada.



A Defesa Civil também emitiu um alerta severo alertando para a chuva forte que se espalhou pela zona norte da cidade e pelo centro.

