'Toda eleição aparece [algo sobre] meu filho', disse LulaReprodução / YouTube
"Meu filho sabe que ele não pode fazer nada errado. Ele jura, por tudo que é sagrado, que ele não tem nada. Eu acredito nele, mas eu já disse aos advogados que ninguém vai pedir fechamento de inquérito contra o meu filho", disse Lula.
O presidente afirmou ainda que quer que o filho repita os seus passos quando ele foi condenado por corrupção na Lava Jato. E disse também que deu o mesmo conselho que dá a aliados investigados. "Se você é inocente, vá à luta. Se for culpado, contrate um advogado."
"Só quero que ele faça como eu fiz. Fiquei 580 dias na cadeia e saí com a cabeça mais erguida do que quando entrei. Só ele sabe a verdade, eu não sei a verdade. Ele jura que não fez. Se não fez, então brigue, não se acovarde", disse Lula.
Sofrimento
Segundo o presidente, seu filho deve ser condenado se ficar comprovada participação em crimes. Lula também sugeriu que os escândalos contra Lulinha são frequentes antes das eleições em que ele concorre. "Se meu filho tiver culpa, ele pagará. Agora, ele já foi acusado de muitas coisas. Toda eleição aparece meu filho", disse.
Ao ser questionado sobre a investigação do Banco Master, Lula evitou uma declaração envolvendo a coordenação do tema por parte do Supremo Tribunal Federal (STF). E se limitou a dizer que tem conhecimento da crise entre a Corte e o Congresso e das denúncias que envolvem ministros.
"Sei da guerra que existe hoje entre o Congresso e a Suprema Corte, eu sei das ameaças de impeachment de ministros e sei das denúncias que envolvem ministros. Eu não quero compartilhar com o aguçamento da deterioração da imagem das instituições", disse
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