Destino político de Cleitinho passou por uma série de mudanças até a definição por parte dele e do partido - Jefferson Rudy/Agência Senado

Destino político de Cleitinho passou por uma série de mudanças até a definição por parte dele e do partidoJefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 15/08/2026 12:01

O Republicanos chegou a rejeitar a candidatura de Cleitinho e afirmar que apresentaria uma chapa própria para a disputa ao governo do Estado e ao Senado, sem citar o nome de Cleitinho.

Com a confirmação de Cleitinho, os dois passam a disputar espaço entre eleitores alinhados à direita.