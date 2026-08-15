Bolsonaro está preso em regime domiciliar por razões humanitáriasFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Bolsonaro pede autorização para ir à dentista, mulher de Flávio
Defesa enviou solicitação ao ministro Alexandre de Moraes, do STF; ex-presidente está proibido de receber visitas do filho
Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 38 milhões neste domingo
Apostas podem ser feitas até às 22h deste sábado
Com envelhecimento da população, eleitorado jovem recua 22% em 16 anos
Cerca de 9,2 milhões de jovens entre 16 e 24 anos devem votar em 2026
Alcolumbre comemora descoberta de sinais de petróleo na Foz do Amazonas
Senador classificou identificação como 'sonho que se torna realidade'; indícios foram encontrados a 175 quilômetros da costa do Amapá
Depois de 'novela', Cleitinho registra candidatura ao governo de Minas
Pedido foi protocolado no último dia do prazo da Justiça Eleitoral; Senador disputa votos de eleitores de direita com Flávio Roscoe, do PL
Desabamento de prédio deixa quatro feridos em São Paulo
Vítimas foram resgatadas de imóvel em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista; capital emitiu alerta por causa da chuva
Prazo para registro de candidaturas termina neste sábado
Justiça Eleitoral decide, em seguida, se pedido será deferido ou indeferido; já foram recebidas cerca de 18 mil inscrições
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.