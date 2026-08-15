Fuzil calibre 5,56, munições e aparelhos celulares foram apreendidos por policiais militares na comunidade Taboinhas, na região das Vargens - Divulgação

Fuzil calibre 5,56, munições e aparelhos celulares foram apreendidos por policiais militares na comunidade Taboinhas, na região das VargensDivulgação

Publicado 15/08/2026 09:00

Rio - Cinco homens foram presos na noite de sexta-feira (14) na comunidade Taboinhas, localizada entre os bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena, na Zona Sudoeste. Durante a ação, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) apreenderam um fuzil calibre 5,56, munição e celulares.

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Segundo a Polícia Militar, agentes entraram na comunidade por volta das 18h40. Após informações repassadas pelo setor de inteligência, os policiais seguiram até o imóvel indicado, onde encontraram três suspeitos com a arma de fogo.



Durante a varredura em um segundo imóvel, outros dois homens foram localizados.



A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). Segundo a Polícia Militar, agentes entraram na comunidade por volta das 18h40. Após informações repassadas pelo setor de inteligência, os policiais seguiram até o imóvel indicado, onde encontraram três suspeitos com a arma de fogo.Durante a varredura em um segundo imóvel, outros dois homens foram localizados.A ocorrência foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).

Entenda a região





Diferente de outras regiões da cidade, o domínio nas Vargens tem sido marcado por sucessivas invasões e instabilidade constante. Pelo Comando Vermelho, a ofensiva é liderada por Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e por Carlos Costa Neves, o "Gardenal". Já no Terceiro Comando Puro, após a prisão do articulador Vitor da Silva Ferreira, o "Vitinho", as incursões passaram a ser comandadas por Gabriel da Silva Alves, o "GB". A disputa constante impõe uma rotina de medo a moradores e comerciantes. A região de Vargem Grande e Vargem Pequena enfrenta uma escalada de violência provocada pela disputa territorial entre a milícia e as facções Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro. Histórica e predominantemente dominadas por milicianos desde os anos 2000, as chamadas Vargens viraram alvo do tráfico após o enfraquecimento dos paramilitares por prisões, mortes e rivalidades internas. Embora tenha perdido parte de sua influência na região, a milícia ainda tenta manter presença por meio de alianças pontuais com o CV.Diferente de outras regiões da cidade, o domínio nas Vargens tem sido marcado por sucessivas invasões e instabilidade constante. Pelo Comando Vermelho, a ofensiva é liderada por Edgar Alves de Andrade, o "Doca", e por Carlos Costa Neves, o "Gardenal". Já no Terceiro Comando Puro, após a prisão do articulador Vitor da Silva Ferreira, o "Vitinho", as incursões passaram a ser comandadas por Gabriel da Silva Alves, o "GB". A disputa constante impõe uma rotina de medo a moradores e comerciantes.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci