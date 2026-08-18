Glória Menezes morreu aos 91 anos - Reprodução/Instagram

Glória Menezes morreu aos 91 anos Reprodução/Instagram

Publicado 18/08/2026 17:43

Rio - Os famosos prestaram homenagens à Glória Menezes , que morreu na tarde desta terça-feira (18), aos 91 anos, de causas naturais. Um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, a artista deixa uma trajetória de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão.

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Ana Maria Braga compartilhou uma foto da veterana. "Hoje damos adeus também a Glória Menezes, grande atriz, dona de personagens marcantes que fizeram parte da nossa história. Um dos maiores nomes da televisão brasileira. Entre mocinhas e vilãs, Glória deixou também o seu carisma e uma presença que jamais serão esquecidos. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos fãs dessa atriz tão querida", escreveu.

Em vídeo nas redes sociais, Susana Vieira relembrou um dos encontros com a artista. "Vou sentir saudades, Glorinha. Muito obrigada por tudo!"

O governador do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, também se manifestou em nota oficial. "A perda de Glória Menezes entristece a cultura e a arte do país. Uma grande atriz que construiu uma trajetória de mais de seis décadas nos palcos, no cinema e, principalmente, na televisão. Um dos rostos mais populares do Brasil deu vida a personagens que atravessaram gerações. Neste momento de tristeza, manifesto minha solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e admiradores de Glória Menezes. Que sua história e sua arte permaneçam vivas na memória de todos", afirmou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto de três dias pelas mortes de Glória Menezes e também de Laura Cardoso. "Por cerca de sete décadas, elas estiveram presentes em palcos e telas, sempre cativando o público com seu talento e seu carisma. Pioneiras da televisão, deixaram seu legado em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema. E as trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo", exaltou.

Outras manifestações

Bruna Lombardi: "Que dia de luto para nossa dramaturgia. Mais uma perda imensa. Glória Menezes era uma força de mulher! Em uma entrevista ao Gente de Expressão, ela mesma finalizou dizendo que ainda tinha muita história para contar. E tinha. A dama da televisão brasileira, dona de uma trajetória imensa e de uma presença imponente! E repito aqui o que disse naquele dia: a televisão te deve um busto em praça pública. Que sua luz brilhe em sua passagem. Por aqui, sua arte permanece conosco e sua história também."

Gloria Perez: "Outra estrela, outro ícone da teledramaturgia também nos deixa: agora a Gloria Menezes. Que dia triste, meu Deus!"

Erika Januza: "Que dia...Vai se encontrar com tantos...Dona Glória Menezes."

Patrícia Pillar: "Glória fez parte de momentos que marcaram minha trajetória — em 'Brega & Chique', quando eu ainda dava meus primeiros passos como atriz; em 'Rainha da Sucata', quando tive a honra de contracenar com ela enquanto vivia sua lendária vilã, Laurinha Figueroa; e em 'A Favorita', já anos depois, quando dividimos grandes cenas, que marcaram muito minha história. Glória era generosidade pura. Uma atriz que ajudou a escrever a história da nossa televisão e que, mesmo com décadas de carreira, nunca deixou de tratar quem estava do seu lado com respeito e leveza. Fica a saudade de quem conviveu com ela, e a gratidão por ter dividido tanto tempo de trabalho com uma das grandes damas da nossa dramaturgia."

Taís Araujo: "Como atriz, penso muito na dimensão do caminho que a Glória abriu. Em tudo que viveu, criou, ensinou e deixou para quem veio depois. Porque uma grande artista não vai embora por inteiro, ela permanece nos personagens, nas histórias, nas memórias e, principalmente, nas pessoas que foram tocadas pela sua arte. Obrigada, dona Glória, por ter feito da sua vida uma história tão bonita de ser lembrada. Descanse em paz."

Lucio Mauro Filho: "Glória Menezes, outra das maiores atrizes que já conhecemos, serenou, depois de tantos serviços prestados a cultura brasileira. Encantou gerações em tantos papéis, sempre com sua elegância e talento acima da média. Com o maridão Tarcísio, formou uma das duplas mais icônicas da TV brasileira e nos brindou com cenas memoráveis que ficarão para sempre na memória do nosso povo."