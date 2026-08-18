Emanoel Gonçalves foi solto após três dias preso injustamenteAcervo pessoal
Preso desde a última sexta-feira (14), durante uma operação da Polícia Civil em uma perfumaria no bairro Amendoeira, Emanoel passou os últimos dias no sistema prisional enquanto a defesa tentava reverter a decisão judicial. A família sempre sustentou que ele não tinha envolvimento com a venda irregular de medicamentos e anabolizantes investigada pela polícia.
A filha do aposentado, Andréa Capacia, descreveu o momento da libertação como um alívio após dias de angústia.
“Foi muita emoção. A família inteira estava lá. Ao meio-dia ele saiu e todos ficaram muito felizes”, contou.
Segundo os parentes, Emanoel apenas substituía um amigo, proprietário do estabelecimento, que se recuperava de uma cirurgia. Eles afirmam que o idoso aceitou permanecer no local para complementar a renda da aposentadoria, recebendo uma pequena diária, sem saber da existência dos produtos irregulares encontrados durante a fiscalização.
A prisão provocou forte mobilização de familiares, amigos e moradores do bairro, que passaram a compartilhar mensagens de apoio e pedidos de liberdade para o aposentado. A situação também chamou atenção pela idade avançada do investigado e pelas condições de saúde relatadas pela família.
Apesar da soltura, o inquérito que apura o funcionamento da suposta drogaria clandestina continua em andamento. A Polícia Civil investiga a origem dos medicamentos apreendidos e a responsabilidade dos envolvidos no esquema.
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