Deputado federal Daniel Soranz (PSD) - Érica Martin/Arquivo O Dia

Deputado federal Daniel Soranz (PSD)Érica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 18/08/2026 16:28 | Atualizado 18/08/2026 18:18

Rio - Comprar medicamentos e insumos básicos para o sistema público de saúde poderá ficar mais rápido e barato com a implementação do Sistema de Compras Expressas (SICX), projeto de autoria do deputado federal pelo Rio Daniel Soranz (PSD-RJ). A proposta foi aprovada e sancionada. Ela estabelece um novo modelo para as compras públicas na área da saúde.

A iniciativa permite que o poder público compre produtos padronizados a partir de uma base com fornecedores cadastrados, preços e informações sobre os itens. A ideia é evitar que processos de compra precisem ser reiniciados do zero a cada nova aquisição.



Segundo Soranz, o modelo funciona de forma semelhante às grandes plataformas digitais de comércio. “Pensa no SICX como um ‘Mercado Livre’ do governo: fornecedores já cadastrados, produtos padronizados, preços visíveis, tudo registrado e comparável — sem precisar recomeçar o processo do zero toda vez”, explica.



Atualmente, a compra de itens como medicamentos genéricos, seringas e luvas pode envolver processos de licitação, como o pregão. Embora o mecanismo garanta concorrência, transparência e segurança jurídica, a repetição de etapas para produtos simples e padronizados pode aumentar o tempo necessário para a aquisição.



“Na saúde, 74 dias podem significar remédio faltando no posto”, alerta Soranz.



Diferença de preços



Um dos exemplos usados é o da dipirona. Segundo dados na defesa do sistema, um mesmo comprimido pode aparecer em compras públicas com valores entre R$ 0,03 e R$ 0,49, uma diferença superior a 1.500%.



Em compras de grande escala, pequenas diferenças de preço podem representar milhões de reais aos cofres públicos. A estimativa associada ao SICX é de uma economia de até R$ 8 bilhões por ano na saúde.



“Quando o SUS compra milhões de comprimidos, esses centavos viram milhões e milhões de reais. Com o SICX, vai ser possível comparar os preços na hora, comprar mais rápido e pagar um valor mais justo”, destaca.



Além da redução de custos, o sistema prevê o registro de informações sobre fornecedores, produtos e valores, o que permite a comparação dos preços e amplia a transparência das operações.



Para o deputado, os recursos economizados poderão ser destinados à própria assistência à população. “Dinheiro economizado na saúde volta para onde importa: mais remédio, mais atendimento, mais estrutura para você”, diz.



Com a sanção do projeto, o próximo passo será a implementação do SICX e a definição dos procedimentos necessários para colocar o sistema em funcionamento. A proposta busca mudar a forma como o poder público realiza a aquisição de produtos padronizados para a saúde, utilizando tecnologia para reduzir burocracia, dar mais agilidade aos processos e ampliar a transparência.



“O SICX é comprar com mais inteligência, mais velocidade e mais transparência. É a tecnologia ajudando o SUS a funcionar cada vez melhor”, conclui Soranz.

