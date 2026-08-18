Cão Rapel foi resgatado após ficar preso em uma área de difícil acesso no Pavão-PavãozinhoDivulgação CBMERJ
Cerca de 70 metros separavam o animal da equipe. Para chegar até o cão — que estava assustado, arisco e corria risco de cair —, os militares precisaram fazer uma descida pendurados em uma estrutura de escalada. A vegetação do local também dificultou o trabalho.
Após a captura, os bombeiros foram içados de volta pela equipe que permaneceu na parte superior. Rapel foi retirado sem ferimentos e entregue aos cuidados de uma ONG de proteção animal.
O nome do cão acabou fazendo referência à técnica utilizada durante o resgate.
Cães e gatos estão entre os animais mais resgatados
Rapel faz parte dos 3.320 cães capturados e salvos pelo CBMERJ neste ano. Entre os gatos, foram 3.518 resgates.
A atuação da corporação também inclui ocorrências envolvendo animais silvestres e espécies menos comuns. Entre janeiro e agosto, foram registrados 15 resgates de pinguins e cinco de baleias.
A lista inclui ainda 3.862 gambás, 3.692 cobras, 780 aves, 464 cavalos, 414 capivaras, 401 morcegos, 346 porcos-espinhos ou ouriços, 329 jacarés, 317 macacos, 126 lagartos, 98 bois e vacas, 74 bichos-preguiça e 27 cabras, bodes, ovelhas e carneiros.
Também foram contabilizados o resgate de um golfinho e de outros 369 animais de espécies diversas.
Como pedir ajuda
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro pode ser acionado para ocorrências de resgate de animais pelo telefone 193.
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