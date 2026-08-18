Cão Rapel foi resgatado após ficar preso em uma área de difícil acesso no Pavão-Pavãozinho - Divulgação CBMERJ

Cão Rapel foi resgatado após ficar preso em uma área de difícil acesso no Pavão-PavãozinhoDivulgação CBMERJ

Publicado 18/08/2026 16:57

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou 18.158 resgates de animais entre 1º de janeiro e 18 de agosto deste ano. A lista inclui desde cães e gatos até espécies silvestres, como baleias, jacarés, capivaras, cobras e até um golfinho.

Um dos atendimentos mais recentes aconteceu na manhã do último domingo (16), quando bombeiros do Quartel de Copacabana (17º GBM) foram acionados para resgatar um cão chamado Rapel, encontrado em uma área de difícil acesso na parte alta da comunidade do Pavão-Pavãozinho, na Zona Sul do Rio.



Cerca de 70 metros separavam o animal da equipe. Para chegar até o cão — que estava assustado, arisco e corria risco de cair —, os militares precisaram fazer uma descida pendurados em uma estrutura de escalada. A vegetação do local também dificultou o trabalho.



Após a captura, os bombeiros foram içados de volta pela equipe que permaneceu na parte superior. Rapel foi retirado sem ferimentos e entregue aos cuidados de uma ONG de proteção animal.



O nome do cão acabou fazendo referência à técnica utilizada durante o resgate.



Cães e gatos estão entre os animais mais resgatados



Rapel faz parte dos 3.320 cães capturados e salvos pelo CBMERJ neste ano. Entre os gatos, foram 3.518 resgates.



A atuação da corporação também inclui ocorrências envolvendo animais silvestres e espécies menos comuns. Entre janeiro e agosto, foram registrados 15 resgates de pinguins e cinco de baleias.



A lista inclui ainda 3.862 gambás, 3.692 cobras, 780 aves, 464 cavalos, 414 capivaras, 401 morcegos, 346 porcos-espinhos ou ouriços, 329 jacarés, 317 macacos, 126 lagartos, 98 bois e vacas, 74 bichos-preguiça e 27 cabras, bodes, ovelhas e carneiros.



Também foram contabilizados o resgate de um golfinho e de outros 369 animais de espécies diversas.



Como pedir ajuda



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro pode ser acionado para ocorrências de resgate de animais pelo telefone 193.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna