Ação acontece no Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do BrasilDivulgação

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Fred Vidal
Rio - Moradores que precisam de orientação para acessar benefícios sociais poderão contar com atendimento gratuito nesta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), no Centro do Rio. O Sesc RJ e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promovem um mutirão no Restaurante do Povo Herbert de Souza, na Central do Brasil, das 9h às 15h.
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A iniciativa oferece orientações, encaminhamentos e atendimento relacionados ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de informações sobre o Bolsa Família. A proposta é facilitar o acesso de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade a políticas públicas e aos benefícios sociais. 

Esta será a segunda edição da ação realizada pelo Sesc RJ e pelo INSS. A primeira ocorreu em julho e, segundo o Sesc RJ, atendeu cerca de 200 pessoas. Nesta quinta, serão distribuídas 100 senhas por dia e o atendimento é gratuito.

O novo mutirão dá continuidade à parceria entre as instituições para oferecer serviços de cidadania e orientação sobre direitos ao público que frequenta o Restaurante do Povo da Central do Brasil.

O espaço, mantido em parceria entre o Sesc RJ e o Governo do Rio, oferece alimentação a preço popular e também recebe iniciativas voltadas à promoção da cidadania e à inclusão social.

Em parceria com o Senac RJ, o Sesc também oferece cursos gratuitos de qualificação profissional aos frequentadores. De acordo com a instituição, mais de 200 alunos já foram capacitados e muitos conseguiram novas oportunidades no mercado de trabalho.

Para atendimento relacionado ao Bolsa Família, é necessário apresentar documento de identidade do responsável, certidão de nascimento da criança e declaração escolar.

No caso do BPC, o documento exigido é a Carteira de Identidade Nacional (CIN), no novo modelo. Para o BPC destinado a pessoas com deficiência, também é necessário apresentar laudo médico que comprove a deficiência.

Serviço
Data: 20 e 21 de agosto de 2026
Horário: das 9h às 15h
Local: Restaurante do Povo Herbert de Souza, Central do Brasil
Endereço: Rua Barão de São Félix, Centro, Rio de Janeiro
Atendimento: gratuito, com distribuição de 100 senhas por dia.