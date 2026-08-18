Câmeras estavam posicionadas em postes e camufladas pela fiação - Divulgação / PMERJ

Câmeras estavam posicionadas em postes e camufladas pela fiaçãoDivulgação / PMERJ

Publicado 18/08/2026 15:24

Rio - A Polícia Militar desmontou, nesta terça-feira (18), um circuito de monitoramento usado por traficantes do Comando Vermelho, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. Durante uma operação na comunidade, os agentes identificaram e retiraram diversas câmeras dos postes.

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De acordo com a corporação, os agentes do 14º BPM (Bangu) entraram em confronto com criminosos quando chegaram à comunidade. Um dos suspeitos acabou ferido, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Outro foi detido.



Após a troca de tiros, os policiais vasculharam a área e encontraram as câmeras de monitoramento. Os equipamentos eram usados pelos traficantes para acompanhar, em tempo real e remotamente, a movimentação das equipes durante as operações.



Segundo a corporação, as câmeras estavam instaladas em pontos estratégicos, principalmente nas entradas da comunidade, em postes, e se camuflavam nos fios. O circuito de monitoramento transmitia imagens diretamente para aparelhos celulares de integrantes da facção.



Além dos equipamentos, os agentes apreenderam um fuzil, duas pistolas e grande quantidade de drogas. O material entorpecente e as armas estavam dentro de um tonel enterrado na área de mata.