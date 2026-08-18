Câmeras estavam posicionadas em postes e camufladas pela fiaçãoDivulgação / PMERJ
Após a troca de tiros, os policiais vasculharam a área e encontraram as câmeras de monitoramento. Os equipamentos eram usados pelos traficantes para acompanhar, em tempo real e remotamente, a movimentação das equipes durante as operações.
Segundo a corporação, as câmeras estavam instaladas em pontos estratégicos, principalmente nas entradas da comunidade, em postes, e se camuflavam nos fios. O circuito de monitoramento transmitia imagens diretamente para aparelhos celulares de integrantes da facção.
Além dos equipamentos, os agentes apreenderam um fuzil, duas pistolas e grande quantidade de drogas. O material entorpecente e as armas estavam dentro de um tonel enterrado na área de mata.
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