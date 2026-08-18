Materiais apreendidos com criminosos após confronto na MuzemaDivulgação/PMERJ
O homem precisou ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara)
Policiais militares apreenderam um fuzil, duas pistolas e material entorpecente, encontrados dentro de um tonel enterrado em uma área de mata. Após confronto, um suspeito ferido foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer e um homem foi detido. Os policiais também localizaram uma central de monitoramento utilizada pelo tráfico. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Na área do 20º BPM (Mesquita), policiais detiveram dois homens e apreenderam um fuzil, um carregador, munições, rádio transmissor e material entorpecente. Na Chatuba, outro homem foi detido com uma pistola, munições, dois carregadores, dois rádios transmissores e material entorpecente. As ocorrências foram encaminhadas às delegacias responsáveis.
Em Olinda, em Nilópolis, policiais detiveram três homens e apreenderam uma pistola, três rádios transmissores e material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à 57ª DP.
Na região do Chapadão, policiais do 41º BPM (Irajá) apreenderam dois fuzis, uma pistola e socorreram dois suspeitos feridos para uma unidade de saúde. Em outra ação na comunidade, um homem foi detido com uma espingarda, munições e material entorpecente.
As equipes também desobstruíram três vias e retiraram aproximadamente oito toneladas de materiais utilizados em barricadas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.