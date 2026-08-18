Materiais apreendidos com criminosos após confronto na Muzema - Divulgação/PMERJ

Materiais apreendidos com criminosos após confronto na MuzemaDivulgação/PMERJ

Publicado 18/08/2026 07:28 | Atualizado 18/08/2026 20:09

Rio - Um confronto entre policiais militares e suspeitos terminou com um morto e outro ferido na comunidade da Muzema, no Itanhangá, na Zona Sudoeste, nesta terça-feira (18). A região, que vive em meio à disputa de território entre fações rivais , também registrou intenso tiroteio na madrugada.

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De acordo com a PM, equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam na localidade. Com os homens, que precisaram ser encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, os agentes apreenderam um fuzil, três granadas e carregadores. Três adolescentes foram apreendidos com material entorpecente, dois celulares e munições. A ocorrência foi encaminhada à 16ª DP.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem ainda não identificado. Diligencias estão em andamento para apurar os fatos.

Outras operações

Ainda na manhã desta terça-feira (18), policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram uma operação na Gardênia Azul. Na Avenida Canal do Anil, houve confronto. Em seguida, os agentes localizaram um dos suspeitos ferido e escondido nas proximidades. Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 5,56 mm.



O homem precisou ser socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A ocorrência está a cargo da 32ª DP (Taquara)





Policiais militares apreenderam um fuzil, duas pistolas e material entorpecente, encontrados dentro de um tonel enterrado em uma área de mata. Após confronto, um suspeito ferido foi socorrido para o Hospital Municipal Albert Schweitzer e um homem foi detido. Os policiais também localizaram uma central de monitoramento utilizada pelo tráfico. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial.





Na área do 20º BPM (Mesquita), policiais detiveram dois homens e apreenderam um fuzil, um carregador, munições, rádio transmissor e material entorpecente. Na Chatuba, outro homem foi detido com uma pistola, munições, dois carregadores, dois rádios transmissores e material entorpecente. As ocorrências foram encaminhadas às delegacias responsáveis.



Em Olinda, em Nilópolis, policiais detiveram três homens e apreenderam uma pistola, três rádios transmissores e material entorpecente. A ocorrência foi encaminhada à 57ª DP.



Na região do Chapadão, policiais do 41º BPM (Irajá) apreenderam dois fuzis, uma pistola e socorreram dois suspeitos feridos para uma unidade de saúde. Em outra ação na comunidade, um homem foi detido com uma espingarda, munições e material entorpecente.



As equipes também desobstruíram três vias e retiraram aproximadamente oito toneladas de materiais utilizados em barricadas.

Colaborou Leonardo Brito