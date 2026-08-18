Operação Lei Seca - Divulgação

Operação Lei SecaDivulgação

Publicado 18/08/2026 14:46 | Atualizado 19/08/2026 13:20

Rio - O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou, nesta segunda-feira (17), a nova regulamentação para a fiscalização da Lei Seca . A norma atualizou procedimentos que eram vigentes desde 2013 e também incluiu a identificação de outras substâncias psicoativas, com o chamado "drogômetro", além de prever pré-teste e abordar situações envolvendo álcool residual. A resolução entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União (DOU).

A medida regulamenta condutas já adotadas no Rio de Janeiro e em mais estados, como Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, além das operações nacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O texto também define critérios para a utilização de equipamentos nas etapas de fiscalização.

A resolução não criou uma nova infração, apenas regulamentou novos procedimentos. As penalidades previstas no Código Brasileiro de Trânsito também não foram alteradas.



A medida instituiu uma fase de triagem nas operações de fiscalização realizadas pelos diferentes órgãos de trânsito do país. Nessa etapa, poderá ser utilizado o pré-teste ou teste passivo de alcoolemia, destinado a identificar possíveis indícios da presença de álcool.



O resultado dessa primeira verificação terá caráter exclusivamente orientativo e, isoladamente, não poderá fundamentar autuação ou caracterizar a condução sob influência de álcool. Nesses casos, será necessária a continuidade das avaliações previstas na norma.



A fiscalização pode continuar sendo realizada sem o novo equipamento. A verificação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora continua sendo um dos meios legais, assim como o etilômetro, mais conhecido como bafômetro, nos casos de consumo de álcool.



Álcool residual



A nova regra também detalha os mecanismos para situações que possam interferir no resultado e determina quando deverá ser realizado o reteste. A medida será necessária quando algum fator técnico ou operacional comprometer a obtenção de um resultado válido, inclusive para afastar eventual detecção de álcool residual no trato respiratório superior.



Em situações envolvendo produtos que podem deixar temporariamente resíduos de álcool na boca, como bombons de licor, enxaguantes bucais e pão de forma, a norma estabelece que, diante de uma indicação positiva no teste passivo, será realizada uma avaliação posterior antes de qualquer conclusão.



Substâncias psicoativas



Para identificar outras substâncias além do álcool, a nova regulamentação prevê a possibilidade de uso de equipamentos tecnicamente certificados para essa finalidade, em conjunto com a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor. Psicoativas são capazes de alterar o funcionamento do sistema nervoso central e comprometer a capacidade de dirigir, como substâncias ilícitas e outras que determinem dependência.



A resolução não criou um equipamento específico nem estabeleceu que a presença de vestígios de uma determinada substância seja suficiente para caracterizar uma infração. O texto regulamentou uma possibilidade que já está prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que admite testes toxicológicos e outros meios técnicos ou científicos para constatar a condução sob influência de substâncias psicoativas.



Para serem utilizados na fiscalização, os equipamentos deverão ser certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), por organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). A regulamentação estabelece os procedimentos para o uso desses equipamentos, sem vincular a fiscalização a uma tecnologia ou ferramenta específica.

A resolução também prevê que o auto de infração deverá conter, entre outras informações, o tipo de substância detectada pelo equipamento. No entanto, o resultado é qualitativo, indicando a presença da substância psicoativa, e não sua concentração. O etilômetro continua sendo utilizado normalmente para fiscalização do consumo de álcool.



Avaliação psicomotora e políticas públicas



O agente responsável pela fiscalização deverá registrar, no auto de infração ou em termo específico, pelo menos dois sinais observados que confirmem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.



Nos sinistros de trânsito, os condutores deverão ser submetidos à fiscalização, sempre que possível. Em caso de óbito, será obrigatória a realização de exame para detectar álcool ou outras substâncias psicoativas. Os dados obtidos deverão subsidiar o planejamento, a gestão e a avaliação das políticas públicas de segurança viária.



Recusa



O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) também será atualizado para detalhar e padronizar a atuação em casos de recusa ao teste. Para o condutor que não realizar o procedimento, a regulamentação diferencia os enquadramentos, disciplina como cada situação deve ser registrada e determina que, em uma mesma abordagem, não sejam lavrados simultaneamente autos de infração por dirigir sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas e por se recusar ao exame comprobatório destinado a verificar essa condição.



Prazo



As alterações entram em vigor 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União. O prazo foi estabelecido para permitir que os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) realizem as adaptações necessárias em suas ferramentas informatizadas antes da utilização dos novos códigos. Durante esse período, deverão continuar sendo utilizados normalmente os códigos atualmente vigentes.



Lei Seca

Em vigor desde 19 de junho de 2008, a Lei nº 11.705, conhecida como Lei Seca, foi criada pelo deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ).