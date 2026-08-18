Hospital Adão Pereira Nunes recebeu vítimas do acidente de ônibusCarlos Elias Junior / Agência O Dia
O acidente aconteceu na madrugada de domingo (16), na BR-040, na altura da região de Cascatinha. Foram encaminhados 14 passageiros feridos ao Hospital Adão Pereira Nunes, sendo que uma das vítimas, identificada como Alessandra Pereira, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos. Outras 11 pessoas foram levadas ao Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e cinco pacientes permanecem na unidade. Ao todo, o tombamento do ônibus deixou 10 mortos.
O veículo saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino ao bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. O coletivo levava 49 pessoas, incluindo o motorista. A passageira Maria Luiza Pereira, que perdeu a filha Lavínia Eduarda Souza Dias, de 7 anos, e a irmã Priscila de Souza Brás, 33, na tragédia, relatou que o ônibus estava em alta velocidade.
“O motorista estava correndo muito, o ônibus estava tombando de um lado para o outro. Eu questionei com o guia. Ele disse que era normal por se tratar de um ônibus de dois andares. Ele jogou para a direita, o ônibus quicou e ele perdeu o controle, caiu. Depois, não vi mais nada, só o desespero de todo mundo gritando, eu gritando. Eu perdi minha filha por negligência do motorista. Pedimos tanto para ele não correr. Ele correu, eu perdi minha filha, minha irmã e dois amigos”, desabafou Maria Luiza.
Procurada, a defesa da Estrela Guia Turismo afirmou que, neste momento, a empresa não fará manifestações sobre o caso. “Eventuais esclarecimentos e manifestações serão apresentados oportunamente nos autos dos processos dos quais a empresa venha a fazer parte”, comunicou.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) afirmou que o ônibus não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros. O órgão classificou a viagem como "clandestina".
A 105ª DP (Petrópolis) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, os corpos de nove vítimas fatais foram encaminhados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis, onde passam por exames periciais. O corpo da décima vítima foi levado ao PRPTC de Nova Iguaçu. O motorista recebeu atendimento em uma unidade de saúde.
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