O estudo apontou como prioridade as comunidades de Gardênia Azul, Rio das Pedras e MuzemaReginaldo Pimenta
Moraes dá 30 dias para PGR analisar plano de reocupação territorial
Órgão deverá apontar se a estratégia do Governo do Rio está de acordo com as determinações estabelecidas pelo STF na ADPF das Favelas
Frente fria ligada a ciclone ameaça virar o tempo no Rio
Sistema se forma no Sul do país e avança pelo litoral; rajadas podem passar de 50 km/h na capital fluminense
Homem é preso com canetas emagrecedoras em Cordovil
Agentes da Decon apreenderam remédios irregulares da marca TG e substâncias proibidas
Ônibus bate em muro em Botafogo e deixa feridos
Coletivo da linha Grajaú x Metrô Siqueira Campos colidiu na Rua Clotilde Guimarães; vítimas foram atendidas no local
Pedestre invade pista e interdita Ponte Rio-Niterói nos dois sentidos
Via ficou fechada por quatro minutos para o resgate; ocorrência provocou retenções
Após três dias preso, idoso deixa cadeia e é recebido pela família
Emanoel Gonçalves Capacia, de 77 anos, foi libertado ao meio-dia desta segunda-feira após a Justiça revogar sua prisão
Dois suspeitos morrem em operação policial no Chapadão
Homem apontado como segundo na hierarquia do tráfico da Bacia do Éden está entre os mortos; dois fuzis foram apreendidos
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