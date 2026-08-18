Terceiro dia oficial de campanha de candidatos a governador do Rio - Divulgação / Reprodução/Record TV / Diculgação

Terceiro dia oficial de campanha de candidatos a governador do RioDivulgação / Reprodução/Record TV / Diculgação

Publicado 18/08/2026 16:56 | Atualizado 18/08/2026 21:28





Douglas Ruas, candidato pelo Partido Liberal (PL), iniciou o dia na Zona Norte com uma caminhada na Praça Saens Peña. Depois, seguiu para Vila Isabel, no comércio da 28 de setembro. À noite, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) finalizou o dia participando do lançamento da candidatura de Munir Neto, no Clube Náutico e Recretativo Santa Cecília, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Rio - O terceiro dia oficial de campanhas eleitorais dos candidatos ao cargo de governador do Rio foi marcado por caminhadas, entrevistas e reuniões. Nesta terça-feira (18), a maior parte das agendas se concentrou na capital.Douglas Ruas, candidato pelo Partido Liberal (PL), iniciou o dia na Zona Norte com uma caminhada na Praça Saens Peña. Depois, seguiu para Vila Isabel, no comércio da 28 de setembro. À noite, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) finalizou o dia participando do lançamento da candidatura de Munir Neto, no Clube Náutico e Recretativo Santa Cecília, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Douglas Ruas (PL) fez caminhada pela Zona Norte Divulgação

Já Eduardo Paes, candidato pelo Partido Social Democrático (PSD), concedeu entrevista ao programa “Balanço Geral”, da Record TV. Este foi seu único compromisso público. Ao longo do dia, o ex-prefeito do Rio se dedicou a reuniões internas.

Eduardo Paes (PSD) concedeu entrevista ao programa 'Balanço Geral', da Record TV Reprodução / Record TV

Anthony Garotinho, candidato pelo Republicanos, também participou apenas da sabatina na Jovem Pan. O ex-governador do Rio tinha uma programação marcada em uma igreja no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, mas a agenda foi cancelada. O motivo não foi divulgado. Reuniões internas marcaram o restante do dia.

Anthony Garotinho (Republicanos) participou da sabatina da Jovem Pan Divulgação

O candidato André Marinho (Novo) realizou uma caminhada no Leblon e Ipanema, na Zona Sul. Juliete Pantoja (UP) fez panfletagem na UFRJ. Já William Siri (PSOL), que é vereador do Rio, participou da sessão plenária na Câmara e fez a gravação de seu jingle em um estúdio. No fim da tarde, às 18h, estará no lançamento da candidatura de Eliomar Coelho a deputado estadual e à noite, participou do podcast “Fala Guerreiro”.