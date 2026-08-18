Acidente teve dez vítimas fatais - Foto: Divulgação/CBMERJ

Acidente teve dez vítimas fataisFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 18/08/2026 16:58

Petrópolis - O Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, segue com cinco pacientes internados após o tombamento de um ônibus na BR-040 . Outras duas vítimas estão no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

Inicialmente, o Santa Teresa recebeu 11 pacientes, com seis já tendo recebido alta. Ao Adão Pereira Nunes, 14 vítimas foram encaminhadas, com 11 tendo recebido alta, duas ainda internadas em estado estável e outra que acabou morrendo a caminho da unidade de saúde.

Ao todo, o acidente teve dez vítimas fatais.

O acidente

O ônibus, da empresa Estrela Guia Turismo, tombou por volta das 4h30 do último domingo, na altura do km 91 da BR-040, próximo ao Sítio Flor da Serra. O v eículo havia saído de Belo Horizonte , em Minas Gerais, com destino a Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo transportava 48 passageiros, além do motorista. Dez mortes foram confirmadas, todas do sexo feminino.

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate com apoio do Samu e de equipes da Elovias. A pista foi interditada após o acidente, passou por perícia e foi liberada ainda durante a manhã. Os corpos foram levados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis para exames periciais.

A Polícia Civil investiga o caso.