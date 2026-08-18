Acidente teve dez vítimas fataisFoto: Divulgação/CBMERJ
Sete vítimas de acidente de ônibus na BR-040 seguem internadas
Hospital Santa Teresa tem cinco internados; outros dois pacientes estão no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes
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Após troca de tiros, homem é preso e adolescente apreendido por tráfico no Valparaíso
Ação foi realizada na localidade conhecida como "Canto do Cemitério"; terceiro envolvido conseguiu escapar
Banda petropolitana S ou S celebra 40 anos de estrada
Do quarto de uma casa no bairro Capela a grandes palcos, a banda completa 40 anos colecionando música, amizade, perrengues e muitas histórias
'Cena muito triste', diz homem que presenciou acidente de ônibus na BR-040
Testemunha conta como ajudou no resgate após o tombamento de ônibus que deixou dez mortos e vários feridos na descida da Serra de Petrópolis
PM prende dois homens e apreende adolescente por tráfico no Independência
Ação também teve a apreensão de uma pistola, uma motocicleta e dezenas de entorpecentes
Vereador pede interdição do Almoxarifado Central da Saúde por infestação de ratos
Fiscalização realizada nesta quinta-feira flagrou fezes e urina de roedores no espaço, o que coloca em risco trabalhadores e pacientes da rede pública de saúde
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