Empresa utiliza garagem no km 68 da BR-040, em Itaipava - Foto: Arquivo

Empresa utiliza garagem no km 68 da BR-040, em ItaipavaFoto: Arquivo

Publicado 12/08/2026 11:42

Petrópolis - A Turp Transporte afirmou que uma negociação está em andamento para que a empresa mantenha a garagem no km 68 da BR-040. A informação foi divulgada em nota pelo departamento jurídico da viação, após a divulgação de informações sobre um possível despejo do local

Na nota, a empresa também afirma que apresenta um quadro estável desde o fim de maio aponta melhorias operacionais, econômicas e financeiras. O departamento jurídico entende que a previsão para os meses de agosto e setembro é de mais estabilidade.

A Turp aproveitou o espaço para revelar que 62% da frota está totalmente quitada e que 15 veículos estão em fase final de pagamento, aumentando o número para 73,13%.



A empresa destaca que a média de endividamento das empresas de ônibus no Brasil é equivalente a 30%, em relação ao faturamento bruto anual, conforme já demonstrado em estudo pela própria Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Em Petrópolis, a média de endividamento da Turp Transporte é de 17%.



"A empresa ainda esclarece que a aquisição e a ampliação de bens, como a frota de ônibus, é um elemento inerente da atividade econômica no Brasil. Sendo assim, frota não pode ser vista como dívida, mas como investimento essencial da empresa, para a adequada prestação de serviço", diz trecho da nota.



Atualmente no país, o custo médio estimado em um ônibus convencional é de R$ 900 mil e todas as compras são feitas através de financiamento, diretamente com os bancos. Entre os anos de 2021, 2023, 2024 e 2026, a Turp Transporte totalizou a aquisição de, pelo menos, 68 ônibus.