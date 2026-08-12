Empresa utiliza garagem no km 68 da BR-040, em ItaipavaFoto: Arquivo
A empresa destaca que a média de endividamento das empresas de ônibus no Brasil é equivalente a 30%, em relação ao faturamento bruto anual, conforme já demonstrado em estudo pela própria Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Em Petrópolis, a média de endividamento da Turp Transporte é de 17%.
"A empresa ainda esclarece que a aquisição e a ampliação de bens, como a frota de ônibus, é um elemento inerente da atividade econômica no Brasil. Sendo assim, frota não pode ser vista como dívida, mas como investimento essencial da empresa, para a adequada prestação de serviço", diz trecho da nota.
Atualmente no país, o custo médio estimado em um ônibus convencional é de R$ 900 mil e todas as compras são feitas através de financiamento, diretamente com os bancos. Entre os anos de 2021, 2023, 2024 e 2026, a Turp Transporte totalizou a aquisição de, pelo menos, 68 ônibus.
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