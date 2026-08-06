Feira será realizada em outurbo - Foto: Divulgação/FLINP

Feira será realizada em outurboFoto: Divulgação/FLINP

Publicado 06/08/2026 13:35

Petrópolis - Petrópolis se prepara para receber um evento inédito em sua agenda cultural. Nos dias 22 e 23 de outubro de 2026, acontece a primeira edição da Feira Literária Infantil de Petrópolis (FLINP), iniciativa dedicada exclusivamente à literatura para crianças e jovens. Com entrada gratuita, a programação ocupará o Centro de Cultura Raul de Leoni e terá como homenageada a escritora Sylvia Orthof , um dos nomes mais importantes da literatura infantil brasileira.

A FLINP nasce com a proposta de celebrar o livro destinado à infância por meio de um grande encontro entre escritores, ilustradores, pesquisadores, músicos, educadores e contadores de histórias. Além de promover a leitura e a formação de novos leitores, a feira pretende fortalecer a cadeia produtiva do livro infantil, valorizando especialmente artistas e profissionais da Região Serrana.

Autores podem se inscrever para lançamentos de livros e sessões de autógrafos. O edital também contempla propostas de oficinas, contações de histórias, apresentações musicais, teatro de bonecos, teatro lambe-lambe, saraus, palestras, mesas de conversa e outras atividades voltadas ao público infantil. As inscrições para integrar a programação já estão abertas e seguem até o dia 16 de agosto de 2026, por meio do site

Além da programação artística e literária, a feira receberá inscrições de expositores interessados em participar da área de comercialização e divulgação de livros, incluindo livrarias, editoras, sebos e projetos literários.

A coordenação artística da FLINP é do artista multimídia e escritor Marco Aurêh, membro da Academia Petropolitana de Letras. Segundo ele, a escolha da homenageada tem forte ligação com a história cultural da cidade.“Elegemos Sylvia Orthof não apenas por sua relevância para a literatura infantil brasileira, mas também pela profunda relação que ela construiu com Petrópolis. Tive ainda a oportunidade de desenvolver um trabalho artístico ao lado dela, que resultou no álbum Cantando Sylvia Orthof, lançado em 2002 com composições baseadas em seus poemas e textos”, destaca Marco Aurêh.

A homenageada da primeira edição deixou um legado expressivo na literatura infantojuvenil brasileira. Carioca de nascimento e moradora de Petrópolis por muitos anos, Sylvia Orthof publicou cerca de 120 obras entre contos, poesias e peças teatrais, conquistando diversos prêmios literários ao longo da carreira. Treze de seus títulos receberam o selo Altamente Recomendável para Crianças, concedido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Embora o mercado editorial infantil mantenha números expressivos e uma relação sólida com o livro impresso, eventos dedicados exclusivamente à literatura para crianças ainda são pouco frequentes no país. Nesse contexto, a FLINP surge com a missão de preencher uma lacuna cultural na cidade e na região. “A literatura infantil possui enorme importância na formação dos leitores e no desenvolvimento das crianças. A FLINP nasce para valorizar esse segmento e estimular o encontro entre escolas, famílias, autores e artistas. Nossa meta é que a feira passe a integrar o calendário cultural anual de Petrópolis”, afirma a produtora executiva Sabrina Castro.

O projeto foi aprovado no edital Literatura do Rio ao RJ e conta com apoio da Prefeitura de Petrópolis, da Secretaria Municipal de Educação, do Instituto Municipal de Cultura e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC-RJ).

Com produção da Kaza 8 Produções Culturais e Marco Aurêh Arte e Cultura, a FLINP pretende consolidar-se como um espaço de encontro, formação e celebração da literatura infantil, ampliando o acesso de crianças e jovens ao universo dos livros e das narrativas.