Evento tem entrada gratuita - Foto: Divulgação/Bunka-Sai

Evento tem entrada gratuitaFoto: Divulgação/Bunka-Sai

Publicado 04/08/2026 16:42 | Atualizado 04/08/2026 17:00

Petrópolis - A cultura japonesa volta a ocupar o Palácio de Cristal entre os dias 13 e 16 de agosto com a 17ª edição do Bunka-Sa i, um dos principais festivais dedicados às tradições do Japão no estado do Rio de Janeiro. Com entrada gratuita, o evento reúne uma programação voltada para todas as idades, combinando manifestações culturais centenárias, gastronomia típica, oficinas, apresentações artísticas e atividades inspiradas no universo dos animes, mangás e cosplay.

Realizado pela Associação Nikkei de Petrópolis, o Bunka-Sai chega à sua 17ª edição consolidado como um espaço de valorização da cultura japonesa e de intercâmbio entre Brasil e Japão. Ao longo de quatro dias, moradores e turistas poderão conhecer costumes, expressões artísticas e tradições do país asiático por meio de experiências interativas e apresentações culturais.

Entre os destaques da programação estão as demonstrações de artes marciais como judô, karatê, ninjutsu e kenjutsu. Além das apresentações, mestres e atletas explicam ao público a origem, a filosofia e as técnicas de cada modalidade, aproximando visitantes de práticas que fazem parte da cultura japonesa há séculos. A programação também contará com grupos inclusivos, reforçando o caráter acessível do festival.

A tradicional dança Bon Odori, um dos momentos mais aguardados do Bunka-Sai, também está confirmada, assim como apresentações musicais, oficinas de mangá e de introdução à língua japonesa. A gastronomia volta a ocupar papel de destaque no evento, reunindo restaurantes especializados, doces típicos, produtos orientais e um mercado com itens ligados à cultura japonesa.

O universo geek segue presente na programação, aproximando diferentes gerações por meio dos animes, mangás, cosplay e músicas que marcaram produções japonesas conhecidas pelo público.

Entre as novidades desta edição está um espaço temático onde os visitantes poderão vestir quimonos e outros trajes tradicionais japoneses para registrar fotografias em um cenário inspirado na cultura do país, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva durante o festival.

Outra parceria confirmada é com o Senac RJ, que promoverá aulas-show no Palácio de Cristal e oficinas de gastronomia japonesa em sua unidade de Petrópolis. Entre os temas previstos está uma atividade dedicada à harmonização entre vinhos brasileiros e pratos da culinária japonesa.