Homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil - Foto: Divulgação/105ª DP

Homem foi preso em flagrante pela Polícia CivilFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 03/08/2026 11:03

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por lesão corporal, ameaça e violência doméstica em Petrópolis na última sexta-feira (31). Todos os crimes foram cometidos contra a própria mãe.

A situação foi denunciada pela vítima, que compareceu à delegacia informando que o filho, que estava morando em sua residência há cerca de três meses, apresentava comportamento extremamente agressivo por conta do uso de drogas e bebidas alcoólicas.

Com frequência, ele ameaçava a mãe de morte, afirmando que ela seria sua próxima vítima e simulando o uso de uma arma de fogo com as mãos para intimidá-la.

Durante a madrugada de sexta, ele segurou a mulher com violência pelos braços e começou a sacudi-la. Ela apresentava hematomas em um dos braços.

Agentes da 105ª DP foram até a residência da vítima e realizaram a prisão em flagrante.

