Obras de recuperação na BR-040 - Foto: Divulgação/Elovias

Obras de recuperação na BR-040Foto: Divulgação/Elovias

Publicado 01/08/2026 12:55 | Atualizado 01/08/2026 12:55

Petrópolis - A Elovias segue realizando obras de recuperação da pista de descida da Serra de Petrópolis. As intervenções, que devem ser concluídas em novembro, fazem parte do plano de trabalho do primeiro ano da concessão e incluem a reconstrução das placas de concreto mais danificadas, além da execução de microfresagem para nivelar o pavimento nos segmentos com maiores irregularidades.

As equipes da obra atuam de segunda-feira a sábado e, atualmente, duas frentes de trabalho operam simultaneamente na pista de descida da Serra de Petrópolis. Uma delas é responsável pela reconstrução das placas de concreto que apresentam trincas profundas ou desgaste acentuado, enquanto a outra executa a microfresagem do pavimento, com o objetivo de corrigir irregularidades e melhorar as condições de trafegabilidade.

Na reconstrução das placas, o concreto existente é integralmente removido até a camada de base do pavimento. Em seguida, essa camada é regularizada e, quando necessário, reforçada para garantir o suporte adequado à nova placa de concreto. A nova estrutura é executada conforme o projeto de engenharia elaborado pela concessionária, com a utilização de barras de aço, espessura dimensionada e resistência compatível com as exigências do tráfego rodoviário atual. Esse processo reduz o risco de afundamentos e deformações, aumenta a capacidade do pavimento para suportar o tráfego intenso de veículos pesados e contribui para a ampliação de sua vida útil.

Já o processo de microfresagem é utilizado para corrigir irregularidades e melhorar o nivelamento do pavimento. Antes da intervenção, é realizado um escaneamento a laser da pista, por meio de um veículo equipado com sensores que percorre a rodovia e produz um mapeamento digital de alta precisão. Esse levantamento permite identificar ondulações, desníveis e imperfeições milimétricas que nem sempre são perceptíveis a olho nu.

Com base nos dados obtidos, é executada a microfresagem do pavimento. Para isso, utiliza-se um equipamento com discos diamantados, que remove apenas uma fina camada superficial do concreto, corrigindo as irregularidades.

A Gerência de Engenharia da Elovias destacou que, embora as intervenções exijam interdições parciais da via e causem transtornos temporários aos motoristas, os serviços proporcionarão mais segurança, conforto e durabilidade ao pavimento.