Veículo ficou destruído após o incêndioFoto: Reprodução/Redes Sociais

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Enzo Gabriel
Petrópolis - Na manhã deste sábado (1º), o ônibus 6315 da Turp Transporte pegou fogo na Avenida Ipiranga, no Centro de Petrópolis. O caso aconteceu em frente à Catedral São Pedro de Alcântara enquanto o coletivo fazia a linha 700 - Terminal Itaipava.
O Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas no local. Todos os passageiros conseguiram descer do veículo e ninguém ficou ferido.