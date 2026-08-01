Veículo ficou destruído após o incêndioFoto: Reprodução/Redes Sociais
Ônibus da Turp pega fogo no Centro de Petrópolis
Corpo de Bombeiros conteve as chamas; nenhuma pessoa ficou ferida
Meia Maratona de Petrópolis acontece neste domingo e deve reunir centenas de atletas na Cidade Imperial
Com inscrições esgotadas, terceira edição da prova terá percursos de 7 e 21 quilômetros e contará com atletas de diferentes estados
Obras na pista de descida da Serra de Petrópolis devem ser concluídas em novembro
Duas frentes de trabalho atuam no trecho atualmente
Firjan Serrana realiza evento para debater as novas tendências de mercado
Ação visa contribuir para o desenvolvimento de empresas da região
Ônibus da Turp pega fogo no Centro de Petrópolis
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Petrópolis firma contrato para 127 câmeras de monitoramento urbano; 84 abaixo do previsto
Contratação emergencial de cerca de R$ 1,5 milhão prevê a instalação de câmeras em 67 pontos da cidade
Ventania atinge Petrópolis e causa queda de árvores
Diversos bairros foram afetados pelos fortes ventos
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