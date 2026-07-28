Indivíduo foi capturado minutos após o crimeFoto: Divulgação/26º BPM

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Enzo Gabriel
Petrópolis - Na noite de segunda-feira (27), um homem de 37 anos matou a ex-mulher a facadas na Estrada do Bonfim, em Corrêas, Petrópolis. Minutos depois, a Polícia Militar localizou o indivíduo e realizou a prisão.
Logo após o crime, a polícia foi acionada e encontrou a vítima, de 41 anos, caída no chão. Com base nas características e na direção de fuga informada por testemunhas, os agentes iniciaram as buscas e localizaram o suspeito minutos depois, caminhando na mesma rua. Ele estava com as roupas cobertas de sangue e apresentava ferimentos nas mãos, sendo preso no local.

O acusado informou aos policiais que, antes do crime, ambos haviam ingerido bebida alcoólica em uma choperia na companhia do filho do casal, de três anos. Segundo sua versão, após deixarem a criança na casa de familiares, houve uma discussão dentro do veículo. O homem alegou que a vítima estaria com uma faca e que conseguiu tomar a arma, desferindo diversos golpes contra ela. Em seguida, fugiu do local e afirmou ter descartado a faca utilizada no crime em uma área de mata. Essas alegações serão apuradas pela Polícia Civil durante a investigação.

Após receber atendimento médico pelos ferimentos nas mãos, o suspeito foi conduzido à 106ª DP, onde foi autuado e preso em flagrante pelo crime de feminicídio, permanecendo à disposição da Justiça.

O acusado já possuía condenação pelo crime de estupro e também respondia por lesão corporal praticada contra mulher.