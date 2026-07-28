Indivíduo foi capturado minutos após o crimeFoto: Divulgação/26º BPM
O acusado informou aos policiais que, antes do crime, ambos haviam ingerido bebida alcoólica em uma choperia na companhia do filho do casal, de três anos. Segundo sua versão, após deixarem a criança na casa de familiares, houve uma discussão dentro do veículo. O homem alegou que a vítima estaria com uma faca e que conseguiu tomar a arma, desferindo diversos golpes contra ela. Em seguida, fugiu do local e afirmou ter descartado a faca utilizada no crime em uma área de mata. Essas alegações serão apuradas pela Polícia Civil durante a investigação.
Após receber atendimento médico pelos ferimentos nas mãos, o suspeito foi conduzido à 106ª DP, onde foi autuado e preso em flagrante pelo crime de feminicídio, permanecendo à disposição da Justiça.
O acusado já possuía condenação pelo crime de estupro e também respondia por lesão corporal praticada contra mulher.
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