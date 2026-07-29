Petrópolis - Na tarde desta quarta-feira (29), uma forte ventania atingiu diversos bairros de Petrópolis. Quedas de árvores foram registradas em bairros como Centro, Carangola e Nogueira, além da subida da Serra. A ventania também foi registrada no Rio de Janeiro, causando um apagão em pontos da capital.
Segundo a Defesa Civil de Petrópolis, a previsão é de ventos moderados a fortes ao longo do dia, se intensificando durante a noite e a madrugada de quinta-feira.
A recomendação é evitar áreas abertas, ficar longe de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos; além de ficar atento aos comunicados e alertas da Defesa Civil.
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