Sistema havia sido desativado em fevereiro - Foto: Reprodução/YouTube PMP

Sistema havia sido desativado em fevereiroFoto: Reprodução/YouTube PMP

Publicado 30/07/2026 17:42 | Atualizado 31/07/2026 09:53

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis firmou um contrato emergencial para que o município volte a ter câmeras de monitoramento urbano em pontos espalhados pela cidade. Ao todo, serão 127 câmeras em 67 locais - número inferior ao apontado em estudo técnico, que previa 211 câmeras em 144 pontos.

O retorno do sistema de monitoramento era cobrado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que ajuizou uma ação civil pública para que Petrópolis voltasse a ter o serviço. A diferença no número de câmeras entre o projeto definitivo e o termo de referência da contratação emergencial também já havia sido apontada pelo órgão , que pedia a realização de uma licitação definitiva que englobasse toda a estrutura necessária.

Segundo o contrato, serão 115 câmeras convencionais, oito câmeras de leitura automática de placas e quatro câmeras com reconhecimento facial. A empresa Safety Tecnologia será responsável pelo serviço, que pode durar até 12 meses, mas tem chance de ser encerrado antes caso a licitação definitiva ocorra. O valor beira R$ 1,5 milhão de reais.

O acordo também prevê uma central de monitoramento com seis telas de 43 polegadas, quatro switches gerenciáveis, três estações de trabalho, um servidor de armazenamento para retenção de imagens, e manutenção preventiva mensal e corretiva sob demanda.

A implantação e o início da operação do sistema devem ocorrer antes do fim de setembro.

Secretaria se manifesta

Questionada, a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública afirmou que o "contrato emergencial foi estruturado para restabelecer, neste primeiro momento, os locais que já faziam parte do sistema municipal de videomonitoramento, com tecnologia mais moderna e atual".

Ainda segundo a secretaria, a distribuição dos equipamentos em 67 pontos considerou essa cobertura anterior e a localização estratégica das câmeras. Por fim, ressaltou que a ampliação do sistema está sendo tratada no processo licitatório para a contratação definitiva, que vai contemplar um número maior de câmeras e pontos monitorados, com tecnologia superior, incluindo leitura de placas e reconhecimento facial.