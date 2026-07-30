Sistema havia sido desativado em fevereiroFoto: Reprodução/YouTube PMP
Petrópolis firma contrato para 127 câmeras de monitoramento urbano; 84 abaixo do previsto
Contratação emergencial de cerca de R$ 1,5 milhão prevê a instalação de câmeras em 67 pontos da cidade
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Ventania atinge Petrópolis e causa queda de árvores
Diversos bairros foram afetados pelos fortes ventos
Homem mata mulher a facadas no Bonfim e é preso pela PM
Acusado já tinha condenação por estupro e respondia por lesão corporal praticada contra mulher
FNCC promove evento gratuito do Julho Verde em Petrópolis
Ação aberta ao público acontece no dia 31 de julho e contará com palestra do cirurgião oncológico Dr. Thiago Kloh sobre prevenção ao câncer de cabeça e pescoço
Dois homens são presos e três adolescentes apreendidos por tráfico de drogas em Corrêas
Comunidade da Grota é alvo de frequentes denúncias por conta da venda de materiais entorpecentes
Caso Loki: manifestação cobra justiça por gato que morreu após ser queimado vivo em churrasqueira
Ato reuniu moradores, protetores da causa animal e apoiadores na Praça da Liberdade, que cobraram a identificação e a responsabilização dos envolvidos no caso
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