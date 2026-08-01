Evento será na sede da Firjan Serrana - Foto: Vinicius Magalhaes/Divulgação

Evento será na sede da Firjan SerranaFoto: Vinicius Magalhaes/Divulgação

Publicado 01/08/2026 12:47

Petrópolis - A Firjan Serrana vai sediar, na próxima quinta-feira (6), às 15h, a edição regional do Aquário Macrotendências, evento que destaca os principais vetores de mudança e cenários emergentes com potencial de impactar pessoas, negócios e a sociedade. As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link

Durante o encontro, o Lab de Tendências da Casa Firjan apresentará o Estudo de Macrotendências 2026-2027, documento criado para apoiar o desenvolvimento de planejamentos estratégicos das empresas, antecipando fatores de risco e novas oportunidades de negócio. A publicação ainda apresenta vetores de mudança, desafios, oportunidades e possibilidades de ação que precisarão estar no centro das atenções de líderes e gestores.

“A ideia é oferecer uma oportunidade para as empresas ampliarem a capacidade de antecipação estratégica. Nesse contexto tão marcado por transformações tecnológicas variadas e rápidas, mudança no comportamento do consumidor, demandas regulatórias crescentes e desafios ambientais. O estudo é justamente para apoiar as lideranças nesse processo, trazendo novas perspectivas para os negócios”, explicou a coordenadora do Lab de Tendências Firjan IEL, Ana Carolina Fernandes.

A programação inclui ainda a apresentação dos principais percepções e tendências mapeados no SXSW (South by Southwest), um dos principais festivais globais de inovação, realizado anualmente em Austin, nos Estados Unidos.