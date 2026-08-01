Evento será na sede da Firjan SerranaFoto: Vinicius Magalhaes/Divulgação
Firjan Serrana realiza evento para debater as novas tendências de mercado
Ação visa contribuir para o desenvolvimento de empresas da região
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