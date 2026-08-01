Prova está em sua terceira edição e atrai cada vez mais gente - Foto: Divulgação/Meia Maratona de Petrópolis

Prova está em sua terceira edição e atrai cada vez mais genteFoto: Divulgação/Meia Maratona de Petrópolis

Publicado 01/08/2026 13:15

Petrópolis - A terceira edição da Meia Maratona de Petrópolis será realizada neste domingo (2), reunindo centenas de atletas na Cidade Imperial. Com todas as inscrições esgotadas, a prova reforça sua consolidação como um dos principais eventos de corrida de rua do estado do Rio de Janeiro e promete movimentar a cidade com a participação de corredores de diferentes estados.

A programação contará com provas de 21 quilômetros e 7 quilômetros. Enquanto a meia maratona desafia atletas mais experientes, a distância menor amplia o acesso ao evento, permitindo a participação de corredores iniciantes e praticantes de atividade física que desejam viver a experiência de uma corrida com estrutura profissional.

Além do aspecto esportivo, a Meia Maratona também contribui para o turismo e a economia local. A expectativa é de que atletas, familiares e acompanhantes movimentem hotéis, restaurantes, cafeterias, comércio e pontos turísticos durante o fim de semana, fortalecendo o turismo esportivo em Petrópolis.

Com as inscrições encerradas, a organização concentra os trabalhos nos últimos preparativos para a prova. A operação contará com equipes de segurança, atendimento médico e apoio operacional distribuídos ao longo do percurso para garantir a segurança dos participantes.

Durante a realização da prova, não haverá alterações no trânsito da cidade, serão realizadas apenas interdições pontuais e temporárias, acompanhando a passagem dos atletas em cada trecho do percurso, com liberação imediata das vias após a passagem dos corredores.

"Estamos entrando na reta final de um trabalho que envolve meses de planejamento. Agora nosso foco é garantir que atletas, moradores e visitantes tenham todas as informações necessárias para que o evento aconteça com segurança, organização e uma grande experiência para todos", destaca Vicente Ricardo, um dos sócios da VTrainer Eventos Esportivos, empresa organizadora da prova.

