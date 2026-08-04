Escultura foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargoFoto: Divulgação/Pequena Tribo

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Enzo Gabriel
Petrópolis - Vinte e nove crianças do projeto social Pequena Tribo viveram uma tarde de magia, diversão e descobertas no último domingo (2), durante o encerramento do Festival do Chocolate de Petrópolis, no Palácio de Cristal. Em meio ao mundo mágico do chocolate, elas participaram de uma ação que terminou com a desmontagem da escultura feita com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo e puderam experimentar a própria obra. O passeio ainda teve música, dança e uma apresentação musical com os personagens do festival.

A animação tomou conta das crianças desde o início. Entre personagens, música e cores, elas aproveitaram a programação e ficaram encantadas com o cenário preparado para o festival. Dom Cacau, personagem oficial e anfitrião do evento, também fez sucesso entre a criançada.

A escultura feita toda de chocolate que retratou Dom Cacau foi uma das atrações que mais despertaram a curiosidade das crianças. Criada pelo artista do chocolate Léo Vilela, a obra tinha cerca de 1,90 metro de altura e foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo, sem estruturas metálicas ou de madeira em seu interior.

E um dos momentos mais aguardados pelas crianças foi a hora de provar o chocolate da escultura. Depois de ajudar a desmontar a obra, elas finalmente puderam experimentar os pedaços de chocolate e ainda levar parte da escultura para casa.

Para Léo Vilela, acompanhar a reação das crianças foi uma experiência emocionante. Depois de passar quatro dias trabalhando na escultura, ele se disse feliz ao ver que sua arte estava proporcionando diversão e ainda poderia ser compartilhada com as crianças. O artista explicou também que sempre que faz uma obra, não vê o que acontece com ela depois. “Fico muito emocionado de estar vendo isso acontecer aqui. Dá pra perceber que elas estão muito felizes. Ver essas crianças aqui provando a minha arte e valorizando o chocolate, é muito gratificante. Me sinto privilegiado”, contou.

Música, dança e fantasia
Depois de participar da desmontagem e experimentar o chocolate da escultura, as crianças assistiram ao espetáculo musical “Dom Cacau e a Fábrica de Sonhos”, encerrando a tarde em meio à fantasia e à imaginação.

Para Rodrigo Ribas, coordenador da Pequena Tribo, proporcionar experiências como essa faz parte da proposta do projeto. “Cada passeio amplia o repertório, desperta a curiosidade e cria memórias que elas levam para a vida toda. Para nós, é muito gratificante poder proporcionar esse tipo de experiência às crianças e agradecemos ao Festival do Chocolate pelo convite e pela oportunidade de vivermos esse momento tão especial com elas”, afirma.

Mantida pela Organização Vishva Vidya, a Pequena Tribo atende atualmente 130 crianças, entre 6 e 10 anos, na sede do projeto, no Vale do Carangola, e na Escola Municipal Major Júlio Koeler, no Retiro. As atividades acontecem no contraturno escolar e incluem oficinas de arte, música, dança, contação de histórias e práticas inspiradas em culturas ancestrais.
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Escultura foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo
Escultura foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo
Escultura foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo