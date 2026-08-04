Escultura foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo - Foto: Divulgação/Pequena Tribo

Escultura foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargoFoto: Divulgação/Pequena Tribo

Publicado 04/08/2026 16:48 | Atualizado 04/08/2026 17:02





A animação tomou conta das crianças desde o início. Entre personagens, música e cores, elas aproveitaram a programação e ficaram encantadas com o cenário preparado para o festival. Dom Cacau, personagem oficial e anfitrião do evento, também fez sucesso entre a criançada.



A escultura feita toda de chocolate que retratou Dom Cacau foi uma das atrações que mais despertaram a curiosidade das crianças. Criada pelo artista do chocolate Léo Vilela, a obra tinha cerca de 1,90 metro de altura e foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo, sem estruturas metálicas ou de madeira em seu interior.



E um dos momentos mais aguardados pelas crianças foi a hora de provar o chocolate da escultura. Depois de ajudar a desmontar a obra, elas finalmente puderam experimentar os pedaços de chocolate e ainda levar parte da escultura para casa.



Para Léo Vilela, acompanhar a reação das crianças foi uma experiência emocionante. Depois de passar quatro dias trabalhando na escultura, ele se disse feliz ao ver que sua arte estava proporcionando diversão e ainda poderia ser compartilhada com as crianças. O artista explicou também que sempre que faz uma obra, não vê o que acontece com ela depois. “Fico muito emocionado de estar vendo isso acontecer aqui. Dá pra perceber que elas estão muito felizes. Ver essas crianças aqui provando a minha arte e valorizando o chocolate, é muito gratificante. Me sinto privilegiado”, contou.



Música, dança e fantasia Petrópolis - Vinte e nove crianças do projeto social Pequena Tribo viveram uma tarde de magia, diversão e descobertas no último domingo (2), durante o encerramento do Festival do Chocolate de Petrópolis, no Palácio de Cristal. Em meio ao mundo mágico do chocolate, elas participaram de uma ação que terminou com a desmontagem da escultura feita com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo e puderam experimentar a própria obra. O passeio ainda teve música, dança e uma apresentação musical com os personagens do festival.A animação tomou conta das crianças desde o início. Entre personagens, música e cores, elas aproveitaram a programação e ficaram encantadas com o cenário preparado para o festival. Dom Cacau, personagem oficial e anfitrião do evento, também fez sucesso entre a criançada.A escultura feita toda de chocolate que retratou Dom Cacau foi uma das atrações que mais despertaram a curiosidade das crianças. Criada pelo artista do chocolate Léo Vilela, a obra tinha cerca de 1,90 metro de altura e foi produzida com mais de 100 quilos de chocolate meio amargo, sem estruturas metálicas ou de madeira em seu interior.E um dos momentos mais aguardados pelas crianças foi a hora de provar o chocolate da escultura. Depois de ajudar a desmontar a obra, elas finalmente puderam experimentar os pedaços de chocolate e ainda levar parte da escultura para casa.Para Léo Vilela, acompanhar a reação das crianças foi uma experiência emocionante. Depois de passar quatro dias trabalhando na escultura, ele se disse feliz ao ver que sua arte estava proporcionando diversão e ainda poderia ser compartilhada com as crianças. O artista explicou também que sempre que faz uma obra, não vê o que acontece com ela depois. “Fico muito emocionado de estar vendo isso acontecer aqui. Dá pra perceber que elas estão muito felizes. Ver essas crianças aqui provando a minha arte e valorizando o chocolate, é muito gratificante. Me sinto privilegiado”, contou.

Depois de participar da desmontagem e experimentar o chocolate da escultura, as crianças assistiram ao espetáculo musical “Dom Cacau e a Fábrica de Sonhos”, encerrando a tarde em meio à fantasia e à imaginação.



Para Rodrigo Ribas, coordenador da Pequena Tribo, proporcionar experiências como essa faz parte da proposta do projeto. “Cada passeio amplia o repertório, desperta a curiosidade e cria memórias que elas levam para a vida toda. Para nós, é muito gratificante poder proporcionar esse tipo de experiência às crianças e agradecemos ao Festival do Chocolate pelo convite e pela oportunidade de vivermos esse momento tão especial com elas”, afirma.



Mantida pela Organização Vishva Vidya, a Pequena Tribo atende atualmente 130 crianças, entre 6 e 10 anos, na sede do projeto, no Vale do Carangola, e na Escola Municipal Major Júlio Koeler, no Retiro. As atividades acontecem no contraturno escolar e incluem oficinas de arte, música, dança, contação de histórias e práticas inspiradas em culturas ancestrais.