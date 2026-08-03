Atletas de 42 cidades participaram da prova - Foto: Divulgação/Meia Maratona de Petrópolis

Atletas de 42 cidades participaram da provaFoto: Divulgação/Meia Maratona de Petrópolis

Publicado 03/08/2026 22:25

Petrópolis - A terceira edição da Meia Maratona de Petrópolis movimentou as ruas da Cidade Imperial na manhã deste domingo (2), reunindo mais de 1.200 participantes nas provas de 7 km e 21 km. O evento contou com atletas de 42 cidades e localidades diferentes, representando três estados brasileiros: Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Um dos principais destaques desta edição foi o crescimento da participação na prova de 21 km. O maior número de corredores encarando o desafio da meia maratona mostrou a evolução da competição e o interesse cada vez maior dos atletas pela distância.

Ao longo do percurso, corredores foram acompanhados pelo incentivo de familiares, moradores e visitantes, que ocuparam diferentes pontos da cidade para prestigiar a prova. A arena do evento também recebeu o público durante toda a manhã, com atrações, ativações dos patrocinadores e serviços voltados aos participantes.

A organização preparou uma estrutura com equipes médicas, pontos de hidratação, segurança, sinalização do percurso e suporte operacional durante todo o trajeto, garantindo atendimento aos participantes desde a largada até a chegada.

“A cada edição percebemos o crescimento da prova e a forma como os atletas e a cidade abraçam o evento. Ver um número cada vez maior de corredores participando, principalmente na distância de 21 km, mostra a força que a Meia Maratona de Petrópolis vem conquistando. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa e seguir fortalecendo a corrida de rua no município”, destaca Vicente Ricardo, representante da VTrainer Eventos Esportivos, empresa organizadora da prova.

Dando continuidade ao calendário de corridas em Petrópolis, a cidade também receberá a Petrópolis Night Run, marcada para o dia 7 de novembro, com percursos de 5 km e 10 km. Organizada também pela VTrainer Eventos Esportivos, a prova chega com a expectativa de manter o padrão de qualidade em estrutura, organização e experiência oferecida aos atletas, reunindo corredores de diferentes níveis em mais uma grande corrida de rua na Cidade Imperial.