Atletas de 42 cidades participaram da provaFoto: Divulgação/Meia Maratona de Petrópolis
Meia Maratona reúne mais de 1.200 atletas em Petrópolis
Terceira edição da prova teve crescimento na participação dos 21 km; prova reuniu participantes de três estados brasileiros
Meia Maratona reúne mais de 1.200 atletas em Petrópolis
Terceira edição da prova teve crescimento na participação dos 21 km; prova reuniu participantes de três estados brasileiros
Ônibus da Turp é apreendido na BR-040 pela PRF
Coletivo estava com licenciamento atrasado, inconsistências no preenchimento do disco de tacógrafo e luzes traseiras defeituosas
Petrópolis está entre as cidades mais eficientes do Brasil no controle de perdas de água
Estudo do Instituto Trata Brasil coloca o município na 16ª posição entre as 100 cidades mais populosas do país em perdas na distribuição de água
Homem é preso por agredir e ameaçar a mãe de morte em Petrópolis
Comportamento agressivo começou a ser apresentado pelo indivíduo por conta do uso de drogas e bebidas alcoólicas
Meia Maratona de Petrópolis acontece neste domingo e deve reunir centenas de atletas na Cidade Imperial
Com inscrições esgotadas, terceira edição da prova terá percursos de 7 e 21 quilômetros e contará com atletas de diferentes estados
Obras na pista de descida da Serra de Petrópolis devem ser concluídas em novembro
Duas frentes de trabalho atuam no trecho atualmente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.