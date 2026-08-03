Atletas de 42 cidades participaram da provaFoto: Divulgação/Meia Maratona de Petrópolis

E
Enzo Gabriel
Petrópolis - A terceira edição da Meia Maratona de Petrópolis movimentou as ruas da Cidade Imperial na manhã deste domingo (2), reunindo mais de 1.200 participantes nas provas de 7 km e 21 km. O evento contou com atletas de 42 cidades e localidades diferentes, representando três estados brasileiros: Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.
Um dos principais destaques desta edição foi o crescimento da participação na prova de 21 km. O maior número de corredores encarando o desafio da meia maratona mostrou a evolução da competição e o interesse cada vez maior dos atletas pela distância.
Ao longo do percurso, corredores foram acompanhados pelo incentivo de familiares, moradores e visitantes, que ocuparam diferentes pontos da cidade para prestigiar a prova. A arena do evento também recebeu o público durante toda a manhã, com atrações, ativações dos patrocinadores e serviços voltados aos participantes.
A organização preparou uma estrutura com equipes médicas, pontos de hidratação, segurança, sinalização do percurso e suporte operacional durante todo o trajeto, garantindo atendimento aos participantes desde a largada até a chegada.
“A cada edição percebemos o crescimento da prova e a forma como os atletas e a cidade abraçam o evento. Ver um número cada vez maior de corredores participando, principalmente na distância de 21 km, mostra a força que a Meia Maratona de Petrópolis vem conquistando. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa e seguir fortalecendo a corrida de rua no município”, destaca Vicente Ricardo, representante da VTrainer Eventos Esportivos, empresa organizadora da prova.
Dando continuidade ao calendário de corridas em Petrópolis, a cidade também receberá a Petrópolis Night Run, marcada para o dia 7 de novembro, com percursos de 5 km e 10 km. Organizada também pela VTrainer Eventos Esportivos, a prova chega com a expectativa de manter o padrão de qualidade em estrutura, organização e experiência oferecida aos atletas, reunindo corredores de diferentes níveis em mais uma grande corrida de rua na Cidade Imperial.
fotogaleria
Atletas de 42 cidades participaram da prova
Atletas de 42 cidades participaram da prova