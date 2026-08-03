Veículo foi removido para o pátio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Veículo foi removido para o pátioFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/08/2026 22:20





Segundo a PRF, o ônibus estava com o licenciamento atrasado, inconsistências no preenchimento do disco de tacógrafo e luzes traseiras defeituosas.



Ainda de acordo com a polícia, o coletivo permanecerá apreendido enquanto as irregularidades não forem resolvidas. Por fim, a PRF informou que os passageiros foram embarcados em outro veículo para que pudessem seguir viagem. Petrópolis - O ônibus 6908 da empresa Turp Transporte foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste domingo (2) na BR-040, em Petrópolis. O veículo apresentava irregularidades e foi removido para o pátio.Segundo a PRF, o ônibus estava com o licenciamento atrasado, inconsistências no preenchimento do disco de tacógrafo e luzes traseiras defeituosas.Ainda de acordo com a polícia, o coletivo permanecerá apreendido enquanto as irregularidades não forem resolvidas. Por fim, a PRF informou que os passageiros foram embarcados em outro veículo para que pudessem seguir viagem.

Interventora da empresa , a Prefeitura foi procurada e afirmou que está levantando internamente as informações técnicas e documentais sobre o caso.

Confira a nota na íntegra:

"A Prefeitura e a CPTrans acompanham as ocorrências registradas no sábado e domingo, envolvendo veículos da TURP, e a intervenção já está levantando internamente as informações técnicas e documentais sobre os dois casos.



A intervenção administrativa foi decretada justamente diante de um quadro crítico encontrado na empresa, incluindo frota envelhecida, veículos parados, pendências documentais, restrições financeiras e manutenção represada. Desde o início da medida, houve reforço no controle diário da operação, na abertura de ordens de serviço, na manutenção corretiva e preventiva e no acompanhamento dos veículos em circulação.



Os indicadores já consolidados mostram melhora operacional, com aumento no cumprimento de viagens, redução de cancelamentos e queda nas trocas de veículos durante a operação. Ainda assim, o estado da frota segue sendo um dos principais desafios encontrados, e episódios como esses reforçam a importância da intervenção para identificar, documentar e enfrentar problemas acumulados ao longo dos anos.



Em relação aos casos específicos, a CPTrans está conferindo a situação documental, os registros de vistoria, o histórico de manutenção e as circunstâncias de cada ocorrência. As medidas cabíveis serão adotadas a partir dessa apuração, com prioridade para a segurança dos usuários, a regularidade da frota e a continuidade do serviço público."

