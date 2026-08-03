Veículo foi removido para o pátioFoto: Reprodução/Redes Sociais
Segundo a PRF, o ônibus estava com o licenciamento atrasado, inconsistências no preenchimento do disco de tacógrafo e luzes traseiras defeituosas.
Ainda de acordo com a polícia, o coletivo permanecerá apreendido enquanto as irregularidades não forem resolvidas. Por fim, a PRF informou que os passageiros foram embarcados em outro veículo para que pudessem seguir viagem.
A intervenção administrativa foi decretada justamente diante de um quadro crítico encontrado na empresa, incluindo frota envelhecida, veículos parados, pendências documentais, restrições financeiras e manutenção represada. Desde o início da medida, houve reforço no controle diário da operação, na abertura de ordens de serviço, na manutenção corretiva e preventiva e no acompanhamento dos veículos em circulação.
Os indicadores já consolidados mostram melhora operacional, com aumento no cumprimento de viagens, redução de cancelamentos e queda nas trocas de veículos durante a operação. Ainda assim, o estado da frota segue sendo um dos principais desafios encontrados, e episódios como esses reforçam a importância da intervenção para identificar, documentar e enfrentar problemas acumulados ao longo dos anos.
Em relação aos casos específicos, a CPTrans está conferindo a situação documental, os registros de vistoria, o histórico de manutenção e as circunstâncias de cada ocorrência. As medidas cabíveis serão adotadas a partir dessa apuração, com prioridade para a segurança dos usuários, a regularidade da frota e a continuidade do serviço público."
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