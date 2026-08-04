Veículo foi colocado à venda pela associação - Foto: Divulgação/APPO

Veículo foi colocado à venda pela associaçãoFoto: Divulgação/APPO

Publicado 04/08/2026 16:59

Petrópolis - A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos ( APPO ) precisou tomar uma medida dura para conseguir arcar com os custos de aluguel da Casa de Apoio, espaço de hospedagem e acolhimento das pessoas em tratamento contra o câncer na cidade: a venda do seu veículo. O carro é um Fiat Siena 2014, modelo 2015, movido a gasolina, etanol e com Gás Natural Veicular de fábrica, avaliado em R$ 34 mil. Todo o valor arrecadado com a venda será revertido para o pagamento das parcelas em atraso e a manutenção do aluguel.

"Infelizmente, há um tempo não estamos contando com o apoio necessário para poder pagar os alugueis da Casa de Apoio, e já vamos para três meses em atraso. Estamos buscando todas as medidas necessárias para reverter o quadro e honrar os compromissos, evitando que as dívidas se avolumem ainda mais e resultem em ações como o despejo, que seria trágico não apenas para a instituição, mas principalmente para o atendimento aos pacientes", afirma Ana Cristina Mattos, vice-presidente voluntária da APPO.

Assim como a venda do veículo, a campanha para buscar padrinhos e madrinhas da APPO também tem o objetivo de manter os serviços oferecidos pela entidade. A ação se soma a outras medidas, como a realização de bazares. Recentemente foi realizado uma grande campanha na sede da Associação e um novo bazar já está sendo preparado, no espaço ao lado da Igreja do Rosário - próximo à antiga Rodoviária do Centro. A APPO também mantém um bazar permanente na Rua do Imperador, 842, loja 4 (galeria ao lado do Spoleto).

"São formas que encontramos para levantar fundos e, desta forma, pagar nossa equipe multidisciplinar, todas as contas e, principalmente, manter esta estrutura com a Casa de Apoio. Vale lembrar que nós oferecemos serviço social, nutrição, psicologia, fisioterapia e fonoaudiologia, além de atividades lúdicas, artísticas e de lazer. Também trabalhamos através da doação de alimentos, vestuário, medicação de suporte, transporte, além de fornecer equipamentos necessários para a locomoção e o bem-estar dos nossos pacientes", diz Ana Cristina.

Mais informações sobre a venda do veículo da APPO e sobre a campanha para localizar padrinhos e madrinhas podem ser consultadas pelo WhatsApp, através dos telefones (24) 9-9274-1377 ou (24) 9-8111-9080. A APPO também realizou, recentemente, a campanha "Pix Day", e aceita doações por esta modalidade através da chave appo@appo.org.br.