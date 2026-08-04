Veículo foi colocado à venda pela associaçãoFoto: Divulgação/APPO
APPO põe veículo à venda e busca padrinhos e madrinhas para arcar com aluguel da Casa de Apoio
Espaço, que oferece acolhimento e atendimento para pacientes com câncer em Petrópolis, corre risco de despejo
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Pequena Tribo participa da desmontagem da escultura gigante no encerramento do Festival do Chocolate
As crianças puderam experimentar a obra e assistir a apresentações em um dia de muita magia, música, dança e diversão no Palácio de Cristal
Bunka-Sai chega à 17ª edição e celebra a cultura japonesa em Petrópolis
Festival reúne apresentações de artes marciais, danças, gastronomia, oficinas e atrações voltadas à cultura geek no Palácio de Cristal
Meia Maratona reúne mais de 1.200 atletas em Petrópolis
Terceira edição da prova teve crescimento na participação dos 21 km; prova reuniu participantes de três estados brasileiros
Ônibus da Turp é apreendido na BR-040 pela PRF
Coletivo estava com licenciamento atrasado, inconsistências no preenchimento do disco de tacógrafo e luzes traseiras defeituosas
Petrópolis está entre as cidades mais eficientes do Brasil no controle de perdas de água
Estudo do Instituto Trata Brasil coloca o município na 16ª posição entre as 100 cidades mais populosas do país em perdas na distribuição de água
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