Projeto é voltado para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos - Foto: Divulgação/Escola de Música Santa Cecília

Projeto é voltado para crianças e adolescentes entre 7 e 17 anosFoto: Divulgação/Escola de Música Santa Cecília

Publicado 06/08/2026 13:29 | Atualizado 06/08/2026 13:37

Petrópolis - O Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a GE Aerospace e a Escola de Música Santa Cecília abrem, até o dia 13 de agosto, as inscrições para o Curso de Formação Musical, iniciativa que amplia o acesso ao ensino da música clássica e reafirma o compromisso da instituição com a formação artística e o desenvolvimento cultural de crianças e adolescentes.

Voltado para jovens com idade entre 7 e 17 anos, o curso foi estruturado a partir de metodologias contemporâneas de ensino musical e oferecerá formação em teoria musical, canto coral e prática instrumental, em um percurso pedagógico pensado para estimular o desenvolvimento técnico, artístico e humano dos participantes. Ao todo, serão disponibilizadas 60 vagas, distribuídas entre alunos da rede pública e ampla concorrência, incluindo bolsas integrais, bolsas parciais e vagas na modalidade paga.

Nesta primeira etapa, os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Escola de Música Santa Cecília através do formulário de inscrição. O cadastro é gratuito e poderá ser realizado até 13 de agosto, às 17h. Após o encerramento das inscrições, a instituição divulgará a relação dos candidatos inscritos e dará continuidade às próximas etapas do processo seletivo.

A presidente voluntária da Escola de Música Santa Cecília e diretora-geral do projeto, Janine Meireles, destaca que o início das inscrições representa um momento histórico para a instituição. "Recebemos este momento com muita alegria. A Escola de Música Santa Cecília sempre acreditou que a música transforma vidas, cria oportunidades e fortalece a cidadania. Poder ampliar esse acesso, permitindo que mais crianças e adolescentes tenham contato com uma formação musical de excelência, é motivo de grande satisfação para todos nós. Este projeto reforça nossa missão de preservar um legado centenário e, ao mesmo tempo, construir novas oportunidades para as futuras gerações."

O diretor artístico e de ensino da Escola de Música Santa Cecília, Ricardo Satyrov, ressalta que o Curso de Formação Musical foi concebido para proporcionar uma formação sólida e inclusiva. "Queremos que este curso seja a porta de entrada para novos talentos. A formação musical vai muito além do aprendizado de um instrumento: ela desenvolve disciplina, criatividade, sensibilidade, capacidade de concentração e convivência. Nosso objetivo é oferecer um ensino de excelência e tornar a música acessível a um número cada vez maior de crianças e adolescentes."

Inspirado nas mais modernas práticas pedagógicas, o Curso de Formação Musical terá duração de 15 semanas, com cinco horas semanais de atividades, contemplando aulas de teoria musical, canto coral e prática de instrumento ou canto em grupo. Os participantes poderão concorrer às vagas para piano, canto lírico, violino, viola de orquestra e violoncelo. O projeto também prevê bolsas integrais com bolsa-estímulo para estudantes da rede pública, fortalecendo seu caráter de inclusão social e democratização do acesso à cultura.

Fundada em 1893, a Escola de Música Santa Cecília é uma das mais tradicionais instituições de ensino musical do Brasil. Ao longo de sua história, formou gerações de músicos e contribuiu de maneira decisiva para a vida cultural de Petrópolis. O novo Curso de Formação Musical reforça esse legado ao unir excelência pedagógica, inclusão social e valorização da cultura brasileira.

Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, na sede da Escola de Música Santa Cecília, localizada na Rua General Osório, 192, Centro de Petrópolis, pelo telefone e WhatsApp (24) 2242-2191 ou pelas redes sociais @emusicasantacecilia (Instagram) e @santaceciliapetropolis (Facebook).