Local foi fechado após operação - Foto: Divulgação/Detran RJ

Local foi fechado após operaçãoFoto: Divulgação/Detran RJ

Publicado 05/08/2026 14:19

Petrópolis - A “Operação Desmonte” desarticulou um terreno que servia para a desmontagem de veículos em Itaipava . O local não possuía registro junto ao Detran e também contava com a prática de crime ambiental, com lançamento de óleo e outros poluentes diretamente no rio.

O estabelecimento ficava localizado na Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues e recebeu uma ação conjunta entre o Detran, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar e Instituto Estadual do Ambiente.

O trabalho ocorreu após uma operação ter prendido o proprietário do desmanche por crime ambiental. O Detran foi acionado e constatou que o comércio não possuía registro para retirar as peças, uma vez que o terreno não era cercado, não possuía portão e usuários de drogas estavam invadindo a localidade a noite para roubar peças e consumir substâncias ilícitas, causando transtornos à população.

