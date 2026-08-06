Deputado federal Hugo Leal - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Deputado federal Hugo LealFoto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 06/08/2026 07:26 | Atualizado 06/08/2026 07:29

Petrópolis - O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) destinou R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares para fortalecer o trabalho de 15 instituições de assistência social de Petrópolis. Desse total, R$ 1.400.000,00 já foram depositados na conta do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), permitindo o encaminhamento dos recursos às entidades contempladas.

"As instituições assistenciais de Petrópolis desempenham um papel indispensável na proteção social da nossa população. São organizações que acolhem crianças, idosos, pessoas com deficiência, pacientes em tratamento, famílias em situação de vulnerabilidade e tantos outros cidadãos que necessitam de apoio permanente. Fortalecer essas entidades é fortalecer a própria rede de proteção social do município. Nosso mandato continuará comprometido com quem dedica sua missão ao cuidado das pessoas", destacou o deputado Hugo Leal.

Entre as instituições contempladas estão AJA C3; Centro Educacional Terra Santa; APAE Petrópolis – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais; APPO – Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos; Mitra Diocesana; Espaço Educativo São Charbel; Casa São José das Oblatas de Nazaré; Lar Nossa Senhora das Graças; Lar Santa Catarina; Associação Renovar; Pestalozzi Petrópolis; GAAPE; SADIAS; ONG Sal para Terra; e Aldeia da Criança.