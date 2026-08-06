Deputado federal Hugo LealFoto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Hugo Leal destina R$ 1,5 milhão para instituições de assistência social de Petrópolis
Ao todo, 15 instituições que atuam com assistência social no município serão contempladas com R$ 100 mil cada
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