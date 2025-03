Sylvia Orthof é uma das principais escritoras do Brasil em literatura infanto-juvenil - Acervo familiar

Sylvia Orthof é uma das principais escritoras do Brasil em literatura infanto-juvenilAcervo familiar

Nos dias 28 e 29 de março, Teresópolis será palco do Seminário AMA Leitura 2025, que terá como tema “A leitura literária como direito da infância e da juventude”. O evento promoverá uma imersão de 12 horas no universo da Literatura Infantojuvenil e contará com palestras, painéis, mesas de autógrafos, homenagens e lançamento do primeiro curso de especialização em Literatura Infantojuvenil da cidade. Os ingressos são limitados e gratuitos e a retirada já está disponível pelas redes sociais do Centro Cultural Feso Pro Arte, através do Sympla.



Realizado através da parceria Instituto AMA Leitura e Centro Cultural Feso Pro Arte, com patrocínio cultural da ICQL Química, Empresa Amiga da Criança Fundação ABRINQ, o seminário tem como objetivo destacar a importância da literatura na infância e juventude, reunindo escritores consagrados, educadores e especialistas da área para debater temas como: a leitura literária na escola, o papel do educador na formação de leitores, a importância das bibliotecas escolares e da mediação literária.



Nesta edição, o Troféu Semear 2025, homenagem aos artistas de Teresópolis e Região Serrana que se destacam por sua atuação na Literatura Infantojuvenil, será concedido à escritora e dramaturga Sylvia Orthof, uma das maiores autoras do Brasil em literatura infantojuvenil com cerca de cem títulos publicados, e à Edinar Corradini, atriz, escritora, educadora, contadora de histórias e fundadora da Companhia Teatral Fantasia. Na abertura do evento, a educadora Mariana Rosa, neta de Sylvia Orthof, participará da roda de conversa “Literatura Infantojuvenil: fonte do imaginário e da recriação do mundo”, mediada por Ana Maria de Andrade, ao lado de Edinar Corradini e Sônia Travassos (educadora e escritora), além de Cristina Villaça (educadora, escritora e atriz) e José Prado (educador e editor), organizadores do livro Sylvia Orthof: um ramalhete de histórias, com selo da editora Bambolê.



Outro destaque é a comemoração dos 2 anos de parceria cultural entre o Instituto AMA Leitura e o Centro Cultural Feso Pro Arte, um projeto que promove o acesso à literatura e atividades culturais para crianças e jovens. Como parte das iniciativas do Instituto AMA Leitura, também será realizada, no dia 26 de abril, a cerimônia do Prêmio AMA Leitura 2024, que reconhecerá projetos de leitura desenvolvidos nas escolas públicas e particulares da cidade durante o ano letivo. A partir de abril, o Espaço AMA Leitura oferecerá atividades gratuitas, semanais e mensais, para toda a família, como contação de histórias, oficinas de teatralização, literatura para bebês e encontros de leitura para todas as idades. A programação é gratuita e a agenda poderá ser consultada nas redes sociais do Instituto AMA Leitura e da Pro Arte.



Primeiro curso de especialização em Literatura Infantojuvenil de Teresópolis



Durante o evento, será lançado oficialmente o primeiro curso de pós-graduação em Literatura Infantojuvenil de Teresópolis, uma parceria com o Centro Universitário Serra dos Órgãos (Unifeso). Com início em abril de 2025 e duração de um ano, o curso terá um corpo docente formado por doutores e mestres em Literatura Infantojuvenil, além de escritores e editores premiados, proporcionando uma formação especializada para profissionais da educação, arte e cultura, além de todos que trabalham com a cadeia produtiva do livro para crianças e jovens, mediadores de leitura e apaixonados pela literatura.





Exposição digital interativa “O Ninho”



Também será aberta ao público a exposição “O Ninho”, do Coletivo Arani. A exposição digital e interativa é um convite à celebração da vida em toda sua trajetória, em todos os tempos e espaços, em que objeto, som, luz e cor se materializam em uma única obra. O Coletivo Arani é formado por Clélia Brito, Márcia Tayt-Sonh, Vanessa Barini e Vânia Catarina e conta com a colaboração de Cadu Canto e Mariana Portugal.







Autoras homenageadas



Sylvia Orthof



É uma das maiores escritoras do Brasil em literatura infantojuvenil. Iniciou na área de dramaturgia infantil como autora, diretora, pesquisadora e professora. Fundou, no Rio de Janeiro, a Casa de Ensaios Sylvia Orthof, exclusivamente dedicada a espetáculos infantis. Escreveu para a Revista Recreio; sua obra, extensa, em torno de 120 títulos, recebeu todos os grandes prêmios brasileiros. Entre outras obras, escreveu A vaca mimosa e a mosca Zenilda, vencedor do Prêmio Jabuti, em 1983. E outros sucessos, como: coleção Assim é se lhe parece, Uma velha e três chapéus, Jogando conversa fora, Uxa, ora fada, ora bruxa, Currupaco, paco e tal, quero ir pra Portugal! e Os bichos que tive.





Edinar Corradini



Primeira professora de teatro da Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Teresópolis. Como poetiza, teve vários poemas escolhidos em projetos nacionais e a personagem Emília, sua boneca de tantas apresentações, a inspirou para a peça “As Emilianas do Lobato”. Já participou de diversas coletâneas, entre elas, O poder da voz feminina, lançada em Londres, em 2024. No mesmo ano, publicou o livro A fantasia do Fantasia, com selo da Editora Alecrim, um registro valioso da sua trajetória e da história da arte de Teresópolis. Nele, estão os nomes de outras 520 atrizes, atores e colaboradores participantes nos 50 anos de existência da Companhia Teatral Fantasia.







CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO II SEMINÁRIO AMA LEITURA 2025



II Seminário AMA Leitura 2025 – A leitura literária como direito da infância e da juventude



Data: 28 e 29 de março de 2025



Local: Centro Cultural Feso Pro Arte – Teresópolis/RJ



Entrada gratuita (vagas limitadas)







Dia 28 de março (6ª.f.) – Salão Nobre







18h | Concerto Especial



Leonardo Pinto (Violino) e Diogo Aragão (piano)







18h30 | Abertura II Seminário AMA Leitura e Exposição Galeria Digital “Ninho”, Coletivo Arani



Edenise Antas, diretora do Centro Cultural Feso Pro Arte



Danilo Fonseca, gestor da ICQL Química Empresa Amiga da Criança



Ana Maria de Andrade, diretora do Instituto AMA Leitura



Vanessa Barini, representante do Coletivo Arani











19h | Troféu Semear 2025



Sylvia Orthof - escritora e dramaturga, estudou em Paris na Escola de Teatro fundada por Jean-Louis Barrault e teve aulas de mímica com Marcel Marceau. Trabalhou na década de 1960 no Grupo de Teatro Artistas Unidos, no Teatro Brasileiro de Comédia e na TV Record. Nasceu em Petrópolis, em 3 de setembro de 1932, no Rio de Janeiro, e faleceu em 24 de julho de 1997. Publicou cerca de 120 livros para crianças.



Edinar Corradini – atriz, escritora, educadora teresopolitana. Fundadora da Companhia Teatral Fantasia, idealizadora das personagens Imperatriz Teresa Cristina e Emília, com as quais já fez inúmeras performances em escolas e eventos culturais. Com mais de 50 anos dedicados ao teatro de Teresópolis, sua peça “Maria do Sol e Pé de Vento” ficou entre os 10 melhores trabalhos regionais no Prêmio Funarte de Dramaturgia – 200 Anos de Artes no Brasil.







19h30 | Roda de Conversa: Literatura Infantojuvenil: fonte do imaginário e da recriação do mundo



Mediação: Ana Maria de Andrade (escritora, educadora e diretora do Instituto AMA Leitura).



Autores e educadores convidados: Mariana Rosa (educadora e gestora da escola Colo da Montanha, neta da escritora Sylvia Orthof), Edinar Corradini (educadora, escritora e atriz), Cristina Villaça (educadora, escritora e atriz), José Prado (educador e editor) e Sônia Travassos (educadora e escritora).





20h30 | Mesa de autógrafos com autores de LIJ Teresópolis e autores convidados



Exposição e venda de livros, galeria dos projetos de leitura participantes do Prêmio AMA Leitura 2024, momento comemorativo dos doía anos da parceria do Instituto AMA Leitura e do Centro Cultural Feso Pro Arte.



Livros em destaque



Sylvia Orthof: um ramalhete de histórias, organizadores Cristina Villaça e José Prado, editora Bambolê, 2017. Uma celebração a Sylvia Orthof, artigos e depoimentos de amigos, editores, estudiosos e apaixonados revelam facetas surpreendentes da Fada Orthof;



A fantasia do Fantasia, de Edinar Corradini, editora Alecrim, 2024. Registro da trajetória da autora, entremeado de textos e fotos sobre os 50 anos de existência da Companhia Teatral Fantasia e de artistas que fizeram e fazem a história do teatro em Teresópolis.





Dia 29 de março (sábado/ manhã) – Salão Nobre



8h | Cadastramento



Chegada dos participantes;



Entrega das credenciais e material.





8h30 | Painel I: A leitura literária na escola como direito da criança e do jovem



A lei das bibliotecas escolares e as perspectivas de implementação efetiva na rede pública de ensino de Teresópolis



Amanda Albuquerque – Educadora, advogada de Direito Educacional, atuou como presidente do Conselho Municipal de Educação, atual vereadora eleita para a gestão municipal 2025-2029;



Adriana Vital – Psicopedagoga, especialista em Letras (UERJ) e Educação Especial, coordenadora da Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Teresópolis, professora especialista do curso de pós-graduação em Literatura Infantojuvenil UNIFESO.





9h15 | Painel II: Bibliotecas e espaços de leitura para a infância



Acervos, mediações e projetos literários. Tributo à Sylvia Orthof: projeto de leitura “O Autor e sua Obra”.



Sônia Travassos – Doutora em Educação (UFRJ), especialista de Literatura Infantojuvenil (UFRJ), escritora de livros para a infância e juventude, dinamizadora de leitura e contadora de histórias, professora doutora do curso de pós-graduação em Literatura Infantojuvenil UNIFESO.





11h15 | Mesa de autógrafos com Sônia Travassos, Cristina Villaça, José Prado, Ana Maria de Andrade e escritores de LIJ Teresópolis



Livraria: exposição e venda de livros;



Galeria Prêmio AMA Leitura 2024;



Comemoração 2 Anos do Espaço AMA Leitura.







12h| Almoço livre





13h30 | Painel III: Ecoliteratura e Educação Cósmica



A literatura infantil como base para o desenvolvimento humano e a formação de novos valores e um mundo de transformações. Tributo à Sylvia Orthof: livro São Francisco, bem-te-vi.



Ana Maria de Andrade – Escritora e ilustradora de Literatura Infantil, educadora especialista em Educação Montessoriana, gestora de projetos sociais da ICQL Química Empresa Amiga da Criança, diretora do Instituto AMA Leitura e coordenadora do curso de pós-graduação em Literatura Infantojuvenil UNIFESO.



José Prado – Educador e editor de livros para infância e juventude, especialista em Literatura Infantojuvenil e Teoria da Literatura, professor do curso de pós-graduação em Literatura Infantojuvenil UNIFESO.







15h | Painel IV: O despertar da imaginação na Literatura Infantojuvenil



A arte de contar histórias e construir cenários mentais. Tributo à Sylvia Orthof: Ave Alegria!



Cristina Villaça – Mestre em Literatura Brasileira (UFRJ), escritora de Literatura Infantojuvenil, educadora, atriz, narradora de histórias, arteterapeuta, professora mestra do curso de pós-graduação em Literatura Infantojuvenil UNIFESO.







17h | Mesa de autógrafos com Sônia Travassos, Cristina Villaça, José Prado, Ana Maria de Andrade e escritores de LIJ Teresópolis



Livraria: exposição e venda de livros;



Galeria Prêmio AMA Leitura 2024;



Contação de história no Espaço AMA Leitura – Carol Campos e Beatriz Viana, educadoras e contadoras de histórias AMA Leitura.





18h | Homenagem 25 Anos: Oficina de Poesia e Criação