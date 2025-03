A empresária Luana Bandeira foi uma das homenageadas pelo vereador Paulinho Nogueira - Jeferson Hermida

A empresária Luana Bandeira foi uma das homenageadas pelo vereador Paulinho NogueiraJeferson Hermida

Publicado 24/03/2025 15:14

Na noite da última quinta-feira (20), a Câmara Municipal de Teresópolis realizou uma sessão especial em homenagem ao Mês da Mulher. Durante a solenidade, já tradicional no legislativo mais de 50 mulheres foram reconhecidas por suas relevantes contribuições para o desenvolvimento da cidade, deixando seus nomes marcados na história do Legislativo.

A sessão foi presidida pela vereadora Érika Marra, presidente da Procuradoria Geral da Mulher da Câmara Municipal, tendo como primeira secretária a vereadora Márcia Valentim e segunda secretária a vereadora Professora Amanda. A solenidade contou com a presença do Prefeito Leonardo Vasconcellos e a primeira-dama, Cláudia Soares, e da vice-prefeita, Afaf Ribeiro, além de secretários e secretárias municipais.

"Me sinto profundamente honrada por compor a mesa diretora nesta noite tão especial. Esta noite é um marco, um momento de reconhecimento, de valorização, mas também de reflexão e reafirmação da nossa luta: a luta pela igualdade de direitos, pelo respeito às mulheres em todos os espaços e, principalmente, pelo fim da violência contra a mulher, disse a vereadora Érika, agradecendo ao legislativo por permitir discutir na casa pautas que são importantes para as mulheres.

Uma das homenageadas, por indicação do vereador Paulinho Nogueira, foi a empresária Luana Bandeira. "Quanta emoção e gratidão por essa homenagem tão especial! Estar ao lado de mulheres que impactam nossa cidade com tanto talento e dedicação é uma honra indescritível. Esse reconhecimento não é apenas uma celebração, mas um incentivo para continuar lutando, inspirando e fazendo a diferença onde for. Agradeço de coração ao Vereador Paulinho Nogueira por enxergar e valorizar nosso papel na construção de uma sociedade mais forte e igualitária. Juntos, seguimos acreditando que pequenas ações podem transformar o mundo!", comentou Luana.

"Em reconhecimento à sua dedicação e impacto na sociedade, tive a honra de homenagear três mulheres incríveis: Dryele Soares, palhaça e bolhadora, que leva alegria e arte para tantas pessoas; a Josi Domingos, coordenadora da COPBEA, incansável na luta pela proteção e bem-estar dos animais; e Luana Bandeira, empreendedora na área da beleza, que inspira outras mulheres com seu talento e determinação. Foi um momento especial para celebrar a força, o trabalho e o papel fundamental das mulheres na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Parabéns a todas", comentou o vereador Paulinho.

Confira a lista de homenageadas, por ordem alfabética, com o respectivo vereador autor da indicação ao lado:

Adriana Lopes – CACAU

Afaf Francis Ribeiro - BRUNINHO ALMEIDA

Ana Paula Olnei da Silva Santoro - LUCIANO SANTOS

Andreia Santana da Silva - CALÉ

Cintia da Cunha Castro - PROFESSORA AMANDA

Claudia Soares dos Santos – DR AMORIM

Claudiceia da Silva Pfister – CAIO

Cristiane Rodrigues- MAURÍCIO LOPES

Dryele Soares – PAULINHO NOGUEIRA

Edenise Antas – PROFESSORA AMANDA

Estrella Andrade Mendes Marra – ERIKA MARRA

Fabiana Monerat da Costa – RANGEL

Fátima Regina Corrêa de Faria - FIDEL FARIA

Gabriella Oliveira de Souza - LUCIANO SANTOS

Geni Dália da Rosa - DIEGO BARBOSA

Gilcilea Rosa da Silva - DIEGO BARBOSA

Giselle Cristina de Oliveira Corrêa Peixoto - CALÉ

Gizele Rocha Aguiar e Aurea Eveline Rocha Cortázio - MÁRCIA VALENTIM

Gleyse Peiter - ERIKA MARRA

Heloisa Oliveira dos Santos – ANDRÉ DO GÁS

Heloisa Santos Fadda – ANDRÉ DO GÁS

Isabel Peres - MÁRCIA VALENTIM

Isabella Valentim – MÁRCIA VALENTIM

Ítala Rosa de Andrade – MAURÍCIO LOPES

Josiane Domingos – PAULINHO NOGUEIRA

Julia Pimentel Barbosa - DUDU DO RESGATE

Juraci Bernardino – RANGEL

Karla Cristina Maçullo Braga - FIDEL FARIA

Karla da Costa Braz Oti - HYGOR FARACO

Luana Bandeira – PAULINHO NOGUIEIRA

Marcela Assad - PROFESSORA AMANDA

Marcia Daniela Charles Gonzales Silva – SANDRINHO

Maria Carmen Dantas de Paula - HYGOR FARACO

Maria das Graças Silva - BRUNINHO ALMEIDA

Maria das Graças Silva Geraldo - CALÉ

Maria Ely da Silva – DR AMORIM

Maria Teresa da Cruz – MAURÍCIO LOPES

Marialva Coelho de Azevedo – HYGOR FARACO

Mariana Brasil Basilico – CAIO

MÔNICA FERNANDES - DUDU DO RESGATE

Mônica Martins Guimarães Guerra – FIDEL FARIA

Neli Júlia das Flores Cardoso – BRUNINHO ALMEIDA

NEUSA FERREIRA GOMES DE ALMEIDA – DUDU DO RESGATE

Nicolle Esteves Parisi – RANGEL

Nina Benedito – DR AMORIM

Pastora Patrícia de Carvalho – LUCIANO SANTOS

Rogéria Faria dos Santos – CACAU

Simiana Ferreira Venâncio – SANDRINHO

Sônia Cristina Pereira – ANDRÉ DO GÁS

Teresa Tamiko Takahashi – DIEGO BARBOSA

Valentina Lobato Lazarini – ERIKA MARRA

Valeria Soares Da Silva – SANDRINHO

Vânia Mara Nascimento Gonçalves – CACAU

Walney Ramos de Sousa – CAIO

As vereadoras Professora Amanda, Érika Marra e Márcia Valentim (ao centro); o presidente da Câmara (à esquerda), pastor Luciano, e a esposa Cristiane; o prefeito Leonardo Vasconcellos e a primeira-dama Cláudia Soares (à direita) Jefferson Hermida