Centro de Atendimento ao Empreendedor funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h, no 1º piso da PrefeituraJohn Martins

Publicado 24/03/2025 10:49 | Atualizado 24/03/2025 11:08

Empreendedores de Teresópolis contam com um nova espaço para atendimento na Prefeitura de Teresópolis Na última sexta-feira (21), foi inaugurado o CAE - Centro de Atendimento ao Empreendedor. Instalado em área anexa à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, no 1º piso da Prefeitura, o órgão oferece atendimento gratuito aos empreendedores hipossuficientes (com poucos recursos econômicos), como baixa em CNPJ, situação cadastral da empresa, distrato, orientações sobre MEI e certidões online, entre outros serviços da JUCERJA. O funcionamento é de segunda a sexta, das 10h às 17h.

A iniciativa é resultado de Termo de Acordo de Cooperação entre a Prefeitura de Teresópolis e o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA) e o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRCRJ).

“É papel da Prefeitura receber todos os órgãos e instituições que trabalham pelo engrandecimento do município”, assinalou o Prefeito Leonardo Vasconcellos, junto com o Deputado Estadual André Correa, secretários e subsecretários de sua equipe de governo.



Para o deputado, “o órgão é um agente facilitador para o micro e o pequeno empreendedor. É uma forma de simplificar a vida de quem empreende e de gerar emprego e renda em Teresópolis."



Prestigiaram a inauguração os vereadores Marcos Rangel, Cacau Repórter, Paulinho Nogueira e Sandrinho, além de representantes da Associação dos Profissionais de Contabilidade de Teresópolis, do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado do Rio de Janeiro (Sescon-RJ) , da Operação Segurança Presente, de instituições convidadas e o público em geral.



Acesso facilitado

O coordenador geral do projeto, Paulo Cunha, explicou que a inauguração oficializou o funcionamento do Centro de Atendimento ao Empreendedor, que desde o mês de fevereiro já estava instalado na Prefeitura. “Tudo o que o microempreendedor e o empreendedor necessita é resolvido aqui, todos os serviços são gratuitos. Desde que viemos para a Prefeitura de Teresópolis o movimento cresceu de maneira exponencial. Só neste mês de março já tivemos mais de 250 atendimentos”, Paulo Pinho relatou.



“Todos os que desejam empreender têm um espaço de fácil acesso para receber esclarecimentos de equipe especializada”, pontuou Gilson Barbosa, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária. “Você que é microempreendedor, ou tem uma empresa que está inativa, venha ao CAE, onde você receberá todos os esclarecimentos de forma gratuita”, encerrou Claudia Barroso, presidente da Associação dos Profissionais de Contabilidade de Teresópolis.

Deputado André Correa, Prefeito Leonardo Vasconcellos, vereadores e secretários na Prefeitura de Teresópolis John Martins