Festival acontece entre 13 e 16 de agosto - Foto: Divulgação/Bunka-Sai

Festival acontece entre 13 e 16 de agostoFoto: Divulgação/Bunka-Sai

Publicado 11/08/2026 15:52 | Atualizado 11/08/2026 15:52

Petrópolis - Quem passar pelo Palácio de Cristal entre os dias 13 e 16 de agosto terá quatro dias para conhecer diferentes manifestações da cultura japonesa. A programação da 17ª edição do Bunka-Sai já está completa e reúne apresentações, oficinas, música, dança, artes marciais, gastronomia e atividades culturais para públicos de diferentes idades. O evento tem entrada gratuita.



A programação começa na quinta-feira, dia 13, às 19h, com a cerimônia de abertura. O primeiro dia terá momentos tradicionais da cultura japonesa, como o Kagami Biraki, cerimônia que marca a abertura do barril de saquê, além dos hinos do Brasil e do Japão, apresentação do Projeto Sol e Movimento, San-San-Nana-Byoushi e Bon Odori.





Na sexta-feira, dia 14, as atividades começam ao meio dia, com oficina de pipa e dança do dragão. Ao longo do dia, o público também poderá participar da ação de shiatsuterapia oferecida pelo Senac RJ, acompanhar uma nova oficina de pipa e dança do dragão e assistir à apresentação de karatê, às 19h. A noite termina com o Bon Odori, às 20h.



O sábado concentra uma das programações mais variadas do festival. Logo pela manhã, o público poderá acompanhar o Judô, com o Projeto Talentos do Tatami Firjan Sesi, e uma apresentação de Karatê. Ao longo do dia, acontecem oficinas de língua japonesa, mangá, origami e ikebana, além da aula show de dorayaki do Senac RJ.



A programação segue com o concurso e apresentação de cosplay, duas apresentações de Taiko, workshop da modalidade e desfile de quimonos. À noite, o Bon Odori e a apresentação de músicas japonesas com Noboru Fujita encerram o terceiro dia do festival.



No domingo, dia 16, as artes marciais voltam a ocupar espaço importante na programação, com Judô Inclusivo, Kenjutsu, Ninjutsu e Aikido. Também haverá oficinas de mangá, língua japonesa, origami, pipa e dança do dragão, além da aula show de temaki do Senac RJ.



Entre os momentos que encerram a programação estão a premiação do Concurso de Fotografia das Cerejeiras, às 15h30, novas apresentações de Taiko, workshop da modalidade e o show de Isa Toyota, marcado para as 17h. O último dia também terá Bon Odori em diferentes momentos da programação.



Além das atrações realizadas no Palácio de Cristal, parte das atividades acontece nos jardins e na unidade do Senac RJ. A parceria com a instituição inclui oficinas e aulas show voltadas à culinária japonesa, enquanto os demais espaços recebem atividades culturais e experiências abertas ao público.



Com o tema “Os Sete Deuses da Sorte”, a 17ª edição do Bunka-Sai também mantém ao longo da programação a proposta de apresentar a cultura japonesa para além da gastronomia, reunindo manifestações tradicionais, práticas culturais e expressões contemporâneas em quatro dias de atividades gratuitas.



Confira a programação:



Quinta feira, 13 de agosto

18h30, Unidade Senac RJ — Oficina Senac RJ: Mão no Temaki, Monte seu Cone

19h, Palácio — Cerimônia de abertura: Hinos do Brasil e do Japão, Projeto Sol e Movimento, San-San-Nana-Byoushi, Kagami Biraki e Bon Odori



Sexta feira, 14 de agosto

12h, Jardim — Oficina de Pipa + Dança do Dragão

13h às 15h, Jardim — Shiatsuterapia Senac RJ

16h, Jardim — Oficina de Pipa + Dança do Dragão

18h30, Unidade Senac — Oficina Senac RJ: Cookie de Matcha com Chocolate Branco

19h, Palácio — Karatê

20h, Palácio — Bon Odori



Sábado, 15 de agosto

10h, Palco Externo — Judô: Projeto Talentos do Tatami Firjan Sesi

11h, Unidade Senac RJ — Oficina Senac RJ: Harmonização de Vinhos Brasileiros com Pratos Típicos da Culinária Japonesa

11h, Palco Externo — Karatê

11h, Jardim — Oficina de Língua Japonesa

11h, Palácio — Oficina de Mangá

12h, Jardim — Oficina de Origami

13h, Palácio — Aula Show Senac RJ: Dorayaki

14h, Jardim — Oficina de Ikebana

14h, Palácio — Cosplay: apresentação e concurso

15h, Palácio — 1ª apresentação de Taiko

15h, Palco Externo — Oficina de Mangá

16h, Jardim — Oficina de Pipa + Dança do Dragão

16h, Palácio — Workshop de Taiko

16h30 às 17h30, Palácio — Desfile de Kimono

18h, Palácio — 2ª apresentação de Taiko

19h, Palácio — Bon Odori

19h30, Palácio — Apresentação de músicas japonesas com Noboru Fujita



Domingo, 16 de agosto

10h, Palco Externo — Judô Inclusivo: Fight Team

10h, Jardim — Oficina de Pipa + Dança do Dragão

11h, Palácio — Aula Show Senac RJ: Temaki

11h, Palco Externo — Kenjutsu

11h30, Palco Externo — Ninjutsu

12h, Palco Externo — Aikido

12h, Jardim — Oficina de Língua Japonesa

12h, Palácio — Bon Odori: Campo Grande

13h, Palco Externo — Oficina de Mangá

13h, Jardim — Bon Odori

14h, Jardim — Oficina de Pipa + Dança do Dragão

14h, Palácio — Vista um Kimono e Tire sua Foto

15h, Palco Externo — Oficina de Mangá

15h, Jardim — Oficina de Origami

15h30, Palácio — Concurso de Fotografia das Cerejeiras: premiação

16h, Palácio — Taiko

16h30, Palácio — Workshop de Taiko

17h, Palácio — Show de Isa Toyota

18h, Palácio — Bon Odori

