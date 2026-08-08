Acusado foi preso pela Polícia Militar em Pedro do Rio - Foto: Divulgação/26º BPM

Acusado foi preso pela Polícia Militar em Pedro do RioFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 08/08/2026 12:17 | Atualizado 08/08/2026 12:19

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu, na manhã deste sábado (08), um homem acusado de ter cometido um homicídio na Posse, em Petrópolis. O indivíduo foi capturado em Pedro do Rio.

O crime ocorreu no dia 31 de julho, no Conjunto Habitacional da Posse, conhecido como “Casinhas”. Na ocasião, a vítima foi encontrada com ferimentos provocados por arma branca na cabeça e encaminhada à UPH do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A partir de informações recebidas nos últimos dias, os policiais iniciaram as buscas em Pedro do Rio e localizaram o acusado na Rua Eugênio Zanatta. O indivíduo teria invadido o imóvel e permanecido na residência sem autorização da proprietária, realizando ameaças para que ela não chamasse a polícia.

A moradora foi conduzida à 106ª Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento como testemunha e relatou as circunstâncias envolvendo a permanência do acusado no imóvel.

O homem foi preso pelos policiais militares e apresentado à autoridade policial, sendo o caso relacionado aos crimes de homicídio doloso, invasão de domicílio e ameaça, para adoção das medidas legais cabíveis.