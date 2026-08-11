Extração irregular de árvores - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Extração irregular de árvoresFoto: Divulgação/Disque Denúncia

Publicado 11/08/2026 15:12

Petrópolis - A Polícia Ambiental identificou um crime ambiental no Bingen, em Petrópolis, após denúncias recebidas pelo programa Linha Verde. A ação ocorreu na Rua Roberto Borré, onde os agentes identificaram uma degradação ambiental de 300 metros quadrados.

Segundo os policiais, diversas árvores foram cortadas no terreno e nenhum responsável pela obra foi encontrado. Além disso, o local não tinha placas indicando licenciamento.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP.

Dados do programa Linha Verde mostram que, desde o início do ano, foram cadastradas 598 denúncias de crimes ambientais na cidade de Petrópolis, sendo 103 sobre desmatamento e 88 sobre extração irregular de árvores.

