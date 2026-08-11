Extração irregular de árvoresFoto: Divulgação/Disque Denúncia
Extração irregular de árvores é identificada no Bingen
Ação da Polícia Militar, através do 1º Batalhão de Polícia Ambiental, foi realizada após denúncia feita ao Linha Verde, do Disque Denúncia
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Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da GE Aerospace, projeto recebe inscrições até 13 de agosto
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