Atendimento móvel da concessionáriaFoto: Divulgação/Enel
Itaipava recebe atendimento móvel da Enel em agosto
Unidade móvel estará no município em todas as sextas-feiras do mês
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Homem acusado de homicídio na Posse é preso
Crime ocorreu no dia 31 de julho; indivíduo fugiu e ficou escondido em residência em Pedro do Rio sem autorização da proprietária
Petrópolis ganha sua primeira feira literária infantil
FLINP homenageia Sylvia Orthof e promete reunir autores, ilustradores, contadores de histórias e artistas de todo o estado em outubro
Escola de Música Santa Cecília abre inscrições para curso de formação musical com bolsas de estudo
Realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da GE Aerospace, projeto recebe inscrições até 13 de agosto
Hugo Leal destina R$ 1,5 milhão para instituições de assistência social de Petrópolis
Ao todo, 15 instituições que atuam com assistência social no município serão contempladas com R$ 100 mil cada
Desmanche ilegal de automóveis é desarticulado em Itaipava
Proprietário lançava óleo e outros resíduos diretamente no rio que fica próximo ao terreno e foi preso por crime ambiental
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