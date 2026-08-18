Material apreendido na ocorrência - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido na ocorrênciaFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 18/08/2026 15:02

Petrópolis - Em ação realizada na noite desta segunda-feira (17), a Polícia Militar prendeu um homem de 34 anos e apreendeu um adolescente, de 16, na Rua Nossa Senhora Aparecida, no Valparaíso. As prisões ocorreram no local conhecido como "Canto do Cemitério".

Os agentes foram ao local após receberem denúncias de que três indivíduos estariam comercializando entorpecentes e portando arma de fogo na área. Imediatamente, os policiais foram ao local e, no momento da abordagem, um dos envolvidos disparou contra um policial militar, que reagiu. Os homens tentaram fugir, mas um deles foi detido no local. Em seguida, o adolescente, autor dos disparos, foi alcançado e apreendido, enquanto o terceiro envolvido conseguiu escapar.

Ao todo, foram apreendidos 114 pinos de cocaína, 28 tabletes de maconha, 25 pedras de crack, 2 frascos de loló, um revólver calibre .38 com numeração suprimida, uma munição intacta, quatro estojos deflagrados, dois aparelhos celulares e R$ 110,00 em espécie.



Os dois envolvidos e todo o material arrecadado foram encaminhados à 105ª DP. O homem permaneceu preso pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O adolescente permaneceu apreendido por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e tentativa de homicídio.



