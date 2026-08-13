Vistoria identificou irregularidades no local - Foto: Divulgação/Léo França

Vistoria identificou irregularidades no localFoto: Divulgação/Léo França

Publicado 13/08/2026 13:48 | Atualizado 13/08/2026 14:35

Petrópolis - Uma vistoria surpresa foi realizada na manhã desta quinta-feira (13) pelo vereador Léo França no Almoxarifado Central da Saúde, no Quissamã. Após a fiscalização, foi protocolado um pedido de interdição imediata do espaço e de descarte dos materiais armazenados por conta de uma infestação de ratos identificada.

Imagens feitas no local mostram fezes e urina de ratos nas áreas de armazenamento de medicamentos e insumos. O gabinete do vereador também recebeu registros que mostram um rato no espaço onde ficam guardados os remédios que abastecem as unidades de saúde do município.

Para o vereador, a situação é insustentável e exige uma resposta imediata do governo municipal.



"A situação é gravíssima. Não podemos permitir que esse espaço continue funcionando nessas condições. Por isso, estamos entrando com um pedido de interdição imediata do local. Estamos falando de medicamentos que vão para os nossos hospitais e de um ambiente totalmente insalubre que está colocando em risco a vida dos funcionários e dos pacientes", ressalta Léo França.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Saúde disse que o local passa por rotinas "constantes e rigorosas" de desratização e controle de pragas e que a proximidade do espaço, que funciona no endereço atual desde 2019, com o túnel extravasor eleva a possibilidade do aparecimento de roedores.

A secretaria afirmou ter tomado conhecimento, nesta semana, da presença de sinais de roedores no Almoxarifado Central e que as providências necessárias para solucionar o problema e garantir condições adequadas de armazenamento já estão sendo tomadas.

Apesar de tudo, a Prefeitura ressaltou o entendimento de que o local não é o ideal a longo prazo e que, por isso, já busca um novo espaço para a instalação definitiva do almoxarifado.

Sobre os insumos atuais, reiterou que uma equipe técnica especializada atua de forma contínua avaliando as condições dos ambientes e dos produtos armazenados. Foi garantido que todas as medidas de isolamento preventivo de lotes já foram tomadas e que abastecimento da rede municipal de saúde segue garantido e apenas insumos 100% seguros chegarão à população.