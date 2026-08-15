Material apreendido na 105ª DP - Foto: Divulgação/26º BPM

Material apreendido na 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM

Publicado 15/08/2026 13:51 | Atualizado 15/08/2026 13:53

Petrópolis - A Polícia Militar realizou uma ação contra o tráfico de drogas no Independência durante a noite desta sexta-feira (14). Como resultado, dois homens, de 20 e 18 anos, foram presos e um adolescente, de 17, foi apreendido.

Segundo o 26º BPM, denúncias foram feitas ao Disque Denúncia sobre a atuação de indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas e portando armas de fogo no bairro.

Os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm, um carregador com 10 munições, 39 cápsulas de cocaína, 33 pedras de crack, cinco porções de maconha, um rádio transmissor, um caderno com anotações do tráfico, um simulacro de pistola, quatro celulares, um lança-perfume e R$ 41 em espécie. Uma motocicleta utilizada na atividade criminosa também foi apreendida.

A ocorrência foi registrada na 105ª DP.