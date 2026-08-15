Material apreendido na 105ª DPFoto: Divulgação/26º BPM
PM prende dois homens e apreende adolescente por tráfico no Independência
Ação também teve a apreensão de uma pistola, uma motocicleta e dezenas de entorpecentes
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Vereador pede interdição do Almoxarifado Central da Saúde por infestação de ratos
Fiscalização realizada nesta quinta-feira flagrou fezes e urina de roedores no espaço, o que coloca em risco trabalhadores e pacientes da rede pública de saúde
Turp diz que negociação para manter a garagem da BR-040 está em andamento
Em nota, empresa falou sobre a questão da garagem e aproveitou espaço para revelar outros dados sobre investimentos e endividamento
Programação completa da 17ª edição do Bunka-Sai é divulgada
Festival reúne artes marciais, música, dança, oficinas, gastronomia, cosplay e atividades culturais no Palácio de Cristal, com entrada gratuita
Extração irregular de árvores é identificada no Bingen
Ação da Polícia Militar, através do 1º Batalhão de Polícia Ambiental, foi realizada após denúncia feita ao Linha Verde, do Disque Denúncia
Justiça determina despejo da Turp Transporte de garagem na BR-040
Decisão judicial prevê uso de força policial e arrombamento caso a empresa não deixe o imóvel no prazo determinado
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