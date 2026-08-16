Ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha o Rio de Janeiro como destino - Foto: Divulgação/CBMERJ

Ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha o Rio de Janeiro como destinoFoto: Divulgação/CBMERJ

Publicado 16/08/2026 15:44

Petrópolis - “Foi a pior sensação do mundo quando ouvi uma criança lá dentro pedindo socorro, gritando e chamando a mãe.” O relato é de Guilherme Otávio, que presenciou o tombamento de um ônibus na BR-040 , em Petrópolis, na madrugada deste domingo (16), e ajudou no atendimento às vítimas antes da chegada das equipes de emergência.

Guilherme contou que seguia pela rodovia quando percebeu o ônibus à frente. Segundo ele, o veículo apresentava um comportamento que chamou sua atenção antes de chegar à curva, na altura do km 91 da descida da Serra.

“Esse ônibus estava um pouco estranho na frente, parecendo que o motorista estaria dormindo. Quando chegamos no km 91, o motorista passou direto na curva e eu agarrei na buzina. Ele deve ter acordado ou se assustado e virou todo o ônibus, que veio a tombar”, contou.

De acordo com a testemunha, após o tombamento houve um período de silêncio por alguns segundos até ele ouvir uma criança pedir socorro. Logo depois, outros passageiros começaram a gritar.

“Parei o carro, virei ele ao contrário, com farol para cima, e fui em direção ao ônibus para ajudar. Nisso, conseguiu descer um passageiro mais tranquilo, e ele começou a tirar alguns do ônibus. Eu subi a serra correndo, fechando mais a pista para os carros que estivessem descendo pudessem parar. Foi quando comecei a ligar para os bombeiros”, disse.

Ele também relatou ter sido procurado por um outro passageiro que conseguiu sair do ônibus. Segundo Guilherme, o homem estava desesperado e pediu ajuda para retirar a esposa grávida, que estaria presa entre os bancos.

“Eu não podia fazer muito, pois não estava conseguindo entrar dentro do ônibus. Só tentei tranquilizar ele no momento”, relatou.

Por fim, Guilherme falou sobre a sensação que teve no momento. “Imaginei meus filhos dentro daquele ônibus e fiz de tudo para poder ajudar. Me mantive muito calmo para assimilar tudo e ajudar de uma maneira menos arriscada”.



O acidente

O ônibus, da empresa Estrela Guia Turismo, tombou por volta das 4h30 deste domingo (16), na altura do km 91 da BR-040, próximo ao Sítio Flor da Serra. O veículo havia saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino a Copacabana, na Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo transportava 48 passageiros, além do motorista. Até o momento da publicação desta matéria, dez mortes foram confirmadas, todas do sexo feminino.

Os feridos foram encaminhados para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.



O Corpo de Bombeiros atuou no resgate com apoio do Samu e de equipes da Elovias. A pista foi interditada após o acidente, passou por perícia e foi liberada ainda durante a manhã. Os corpos foram levados ao Posto Regional de Polícia Técnico-Científica (PRPTC) de Petrópolis para exames periciais.

A Polícia Civil investiga o caso.