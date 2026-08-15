Niterói: a montagem representa, para esse jovem elenco, uma experiência inédita de criação coletivaDivulgação/Ascom
A obra leva ao palco o universo poético e bem-humorado de Alexandre, um contador de causos que transforma o cotidiano em narrativas fantásticas ao lado de Cesária, sua companheira. Entre realidade e imaginação, a adaptação preserva a riqueza da linguagem de Graciliano Ramos e convida o público a mergulhar em um dos universos mais singulares da literatura brasileira, por meio da integração entre palavra, música e interpretação.
A montagem representa, para esse jovem elenco, uma experiência inédita de criação coletiva, promovendo o encontro entre diferentes linguagens artísticas, o fortalecimento do trabalho em grupo e o aprofundamento da expressão cênica e musical. O resultado desse processo se concretiza em uma apresentação no Theatro Municipal de Niterói, oferecendo aos participantes a oportunidade de estrearem em um dos mais importantes espaços culturais da cidade.
Alexandre, seu olho torto e outras histórias reafirma o poder da literatura, da música e do teatro como instrumentos de formação, memória e imaginação. Ao aproximar jovens artistas da obra de Graciliano Ramos e proporcionar ao público uma experiência sensível e poética, o espetáculo celebra a riqueza da cultura brasileira e o potencial transformador das artes.
Serviço
Alexandre, seu olho torto e outras histórias
Data: Quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Horários: 19h
Duração: 100 min
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 20 (inteira)
Local: Theatro Municipal de Niterói
End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.