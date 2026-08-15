Niterói: a montagem representa, para esse jovem elenco, uma experiência inédita de criação coletiva - Divulgação/Ascom

Niterói: a montagem representa, para esse jovem elenco, uma experiência inédita de criação coletivaDivulgação/Ascom

Publicado 15/08/2026 08:50





A obra leva ao palco o universo poético e bem-humorado de Alexandre, um contador de causos que transforma o cotidiano em narrativas fantásticas ao lado de Cesária, sua companheira. Entre realidade e imaginação, a adaptação preserva a riqueza da linguagem de Graciliano Ramos e convida o público a mergulhar em um dos universos mais singulares da literatura brasileira, por meio da integração entre palavra, música e interpretação. Niterói - O Theatro Municipal de Niterói recebe na quarta-feira, 19 de agosto, às 19h, o espetáculo Alexandre, seu olho torto e outras histórias, um encontro entre teatro e música, com texto de Heloisa Pinheiro, inspirado e adaptado da obra "Alexandre e Outros Heróis", de Graciliano Ramos. A montagem conta com a direção musical e música original de Felipe Radicetti, direção cênica de Antônio Karnewale e direção geral de Agnes Moço.A obra leva ao palco o universo poético e bem-humorado de Alexandre, um contador de causos que transforma o cotidiano em narrativas fantásticas ao lado de Cesária, sua companheira. Entre realidade e imaginação, a adaptação preserva a riqueza da linguagem de Graciliano Ramos e convida o público a mergulhar em um dos universos mais singulares da literatura brasileira, por meio da integração entre palavra, música e interpretação.

Além de sua dimensão artística, o encontro nasce como uma importante ação de formação cultural. Concebido para proporcionar a jovens artistas uma experiência intensa de desenvolvimento técnico e criativo, o projeto oferece um processo sistematizado de preparação musical e teatral, permitindo que seus participantes vivenciem todas as etapas de uma produção profissional, da pesquisa e dos ensaios à apresentação pública.



A montagem representa, para esse jovem elenco, uma experiência inédita de criação coletiva, promovendo o encontro entre diferentes linguagens artísticas, o fortalecimento do trabalho em grupo e o aprofundamento da expressão cênica e musical. O resultado desse processo se concretiza em uma apresentação no Theatro Municipal de Niterói, oferecendo aos participantes a oportunidade de estrearem em um dos mais importantes espaços culturais da cidade.



Alexandre, seu olho torto e outras histórias reafirma o poder da literatura, da música e do teatro como instrumentos de formação, memória e imaginação. Ao aproximar jovens artistas da obra de Graciliano Ramos e proporcionar ao público uma experiência sensível e poética, o espetáculo celebra a riqueza da cultura brasileira e o potencial transformador das artes.



Serviço



Alexandre, seu olho torto e outras histórias

Data: Quarta-feira, 19 de agosto de 2026

Horários: 19h

Duração: 100 min

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói