Niterói: Banda Bloody Mary vai se apresentar no festival de Jazz do Itaipu MulticenterDivulgação/Ascom
A programação musical reúne artistas de trajetórias consolidadas e performances marcantes, em encontros que exploram diferentes nuances do Jazz e do Blues ao longo das seis noites do festival. Entre os destaques está a Bloody Mary, banda nascida em Niterói que acumula mais de mil apresentações em sua trajetória, passando por grandes teatros e festivais e dividindo palcos com nomes consagrados da música brasileira.
Conhecido pela versatilidade e presença de palco, o grupo chega ao Jazz na Praça – Queijos e Vinhos com uma apresentação que dialoga com a proposta musical do festival, trazendo o Blues entre as referências de seu repertório. A agenda começa com Dyone Valeriano, nos dias 21 e 28, Adriana Ninsk e Pedro Braga, se apresentam no dia 22 e fechando o primeiro final de semana Bloody Mary no dia 23. No segundo fim de semana, o Clube do Jazz sobe ao palco no dia 29 e o saxofonista Ronaldo Martins encerra a programação no dia 30.
Para essa edição, inspirada nas noites de inverno, a gastronomia completa a experiência com a participação do Pão de Açúcar, parceiro do festival que assina o espaço de degustação, por meio de uma seleção especial de queijos e vinhos de marcas renomadas, nacionais e importadas, ampliando as possibilidades de combinações e harmonizações ao longo das noites do evento.
“Queremos oferecer um shopping de múltiplas possibilidades, onde o nosso público possa viver experiências diferenciadas, aproveitando os nossos espaços para momentos de lazer, encontros, boa música e gastronomia. O Festival Jazz na Praça nasceu justamente com o propósito de criar uma experiência completa para as noites de inverno, unindo música ao vivo, gastronomia e um ambiente acolhedor. É um convite para desacelerar, reunir a família e os amigos, escolher um bom vinho e simplesmente aproveitar o momento”, afirma Thierry Fernandes, gerente de Marketing do Multicenter Itaipu.
Festival Jazz na Praça – Queijos e Vinhos
21, 22, 23, 28, 29 e 30 de agosto
Das 18h às 21h
Shopping Multicenter Itaipu. Praça de Alimentação – 2º piso
Evento gratuito
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