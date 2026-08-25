Niterói - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades nesta quarta-feira (26) em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. O aviso é válido durante todo o dia, entre 0h e 23h59, e inclui a Região Metropolitana, podendo afetar Niterói e São Gonçalo. Além da Região Metropolitana, o alerta abrange o Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense e Norte Fluminense.
Segundo o Inmet, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros acumulados ao longo do dia. Niterói e outros municípios da Região Metropolitana também estão entre as áreas que podem ser afetadas pelas condições meteorológicas.
O alerta prevê ainda rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo. Apesar de o nível de risco ser considerado baixo, os fenômenos podem provocar alagamentos, interrupções no fornecimento de energia, queda de galhos e danos a áreas de cultivo. O aviso também contempla áreas dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.
Inmet orienta população durante tempestades
Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população evite permanecer sob árvores, devido ao risco de queda de galhos e de descargas elétricas. Também é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e estruturas como placas de publicidade. Outra recomendação é retirar aparelhos eletrônicos da tomada durante as tempestades, reduzindo o risco de danos provocados por oscilações ou descargas elétricas. Em situações de emergência relacionadas às condições meteorológicas, a orientação é procurar os serviços da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros.
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