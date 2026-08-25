Acidente aconteceu na descida da Serra de PetrópolisReprodução / Redes Sociais
Motociclista morre em acidente com ônibus na Serra de Petrópolis
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre os veículos na pista sentido Rio de Janeiro
Espancamento em Copacabana: contratantes de vigias prestam depoimento
A 12ª DP (Copacabana) ouviu, nesta terça-feira (25), cinco pessoas que tiveram algum tipo de envolvimento no crime contra Cláudio Rafael
Mototaxista é preso suspeito de estuprar adolescente durante corrida
Vítima de 15 anos relatou que ele desviou trajeto e a levou para local isolado em Santa Cruz onde teria cometido o crime
Homem é condenado a 20 anos por matar jovem em Maricá
Alysson André Vaz da Conceição foi sentenciado pelo feminicídio de Ysabelli Cristinne Souza, de 18 anos, assassinada em julho de 2022
Em agenda no Rio, candidatos ao Governo falam sobre mudanças na Saúde
Ruas (PL) prometeu encerrar contratos com OSS; já Paes (PSD) garantiu que, se eleito, vai replicar o modelo do Super Centro Carioca no estado
Polícia pede informações sobre suspeito de matar Rodrigo Crespo
Rafael Ferreira Silva, o Cachoeira, é apontado como um dos envolvidos no assassinato do advogado, em 2024
Integrante de quadrilha de roubo de cargas é preso em Duque de Caxias
Homem era procurado pela Justiça e foi localizado escondido em uma casa na Vila Leopoldina, em Duque de Caxias
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.