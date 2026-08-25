Acidente aconteceu na descida da Serra de Petrópolis - Reprodução / Redes Sociais

Acidente aconteceu na descida da Serra de PetrópolisReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/08/2026 11:36

Rio - Um motociclista morreu em um acidente com um ônibus, na madrugada desta terça-feira (25), na BR-040 , na descida da Serra de Petrópolis, Região Serrana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão frontal entre os veículos, por volta de 5h50, na altura do km 93, no sentido Rio. O condutor da moto morreu no local. Os agentes realizaram a perícia e encaminharam o caso para a 105ª DP (Petrópolis). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.

O motorista do coletivo não se feriu. De acordo com a concessionária Elovias, as pistas já foram liberadas e o trecho não apresenta retenção no momento.

A reportagem enviou um e-mail para a Polícia Civil, às 10h27, questionando sobre o caso, mas não recebeu retorno até o momento. O espaço está aberto para manifestação.

Caso semelhante

No último dia 16, o tombamento de um ônibus na BR-040, também no município de Petrópolis, deixou 10 pessoas mortas, incluindo uma criança de 7 anos. O coletivo saiu de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O destino era Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O acidente aconteceu na região de Cascatinha. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a viagem da empresa Estrela Guia era "clandestina". O órgão informou que coletivo não tinha uma autorização para transportar pessoas entre estados.

A passageira Maria Luiza Pereira, que perdeu a filha Lavínia Eduarda Souza Dias, de 7 anos, e a irmã Priscila de Souza Brás, 33, relatou que o ônibus estava em alta velocidade.

"O motorista estava correndo muito, o ônibus estava tombando de um lado para o outro. Questionei o guia. Ele disse que era normal por se tratar de um ônibus de dois andares. Estava balançando muito. Eu decidi não dormir, porque estava pressentindo alguma coisa", contou.

A 105ª DP (Petrópolis) segue investigando o caso. Em nota enviada ao O Dia nesta terça-feira (25), a Polícia Civil explicou que os agentes realizam uma força-tarefa para ouvir todas as testemunhas e continuam com diligências para apurar as circunstâncias dos fatos.

As vítimas fatais foram identificadas como: Jhennifer Ferreira Carvalho, 33, Lavinia Eduarda Souza Dias, 7, Luciana Ferreira Carvalho, 53, Ketelyn Polyane Alves de Oliveira, 19, Keyla Perucci da Silva, 35, Priscilla de Souza Braz, 33, Natália Fimiano de Barros, 34, Dayanna de Lima Viana, 36, Vania Elida de Jesus Crispim, 33, e Alessandra Pereira Silva Duarte, 50.